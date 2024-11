Ana Paula Padrão já tem novo projeto após sair da Band. Saiba qual é

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão anunciou recentemente sua saída repentina da Band e vai se dedicar a um novo desafio

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão anunciou recentemente sua saída repentina da Band. No comando do MasterChef Brasil há 10 anos, a comunicadora revelou que deixará a emissora oficialmente após o fim da 11ª temporada. E ela já tem um novo projeto profissional.

De acordo com informações do jornalista Flavio Ricco, do portal Leo Dias, ela vai deixar a televisão de lado para se dedicar a um novo desafio. Trata-se de um projeto de educação para mulheres. Um lance dos mais avançados.

A atração foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, e a jornalista foi fundamental para o sucesso dele, popularizando a gastronomia no país. Segundo o comunicado divulgado pela emissora, Ana Paula e despede durante a exibição do MasterChef Confeitaria, edição inédita que será exibida de 19 de novembro a 19 de dezembro.

Ana Paula Padrão se pronuncia sobre saída do MasterChef: 'Coração apertado'

Logo após a notícia, Ana Paula usou as redes sociais para compartilhar um vídeo explicando melhor sua decisão. Ela contou que seu objetivo é focar em novos projetos voltados a empresas privadas e educação.

"Deixo esse programa maravilhoso com o coração apertado para dar atenção a outro lado meu: de empresária, na área de educação. Em breve, vou contar mais sobre isso. Hoje, é dia de prestar reverência à você. Obrigada, é genuíno, verdadeiro, MasterChef eu te amo. Siga seu caminho e brilho de marca forte, que tive o prazer de ajudar a construir, que seja assim por muitos e muitos anos", declarou.

Na legenda, Ana Paula Padrão completou o recado de despedida: "Já já começa o MasterChef e, daqui em diante, vocês estarão assistindo os meus últimos episódios. Em 2025, não farei mais parte do formato. Estou deixando minha família querida com muita emoção, carinho, admiração e desejando todo o sucesso (mais ainda!) do mundo. Obrigada a todos, inclusive vocês, que fizeram parte dessa jornada. Amo vocês!".