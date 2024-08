Ana Maria Braga entra na brincadeira da novela Pé de Chinesa

Ana Maria Braga também entrou na brincadeira da novela Pé de Chinesa, novela fictícia que rendeu muito assunto nas redes sociais

Ana Maria Braga já mostrou por diversas vezes que está sempre por dentro das brincadeiras que acontecem nas redes sociais. E a bola da vez é a novela fictícia Pé de Chinesa.

Em sua conta no X, antigo Twitter, a apresentadora do programa Mais Você, exibido pela Rede Globo, compartilhou algumas fotos em que aparece com um look vermelho estampado.

"Perguntaram se farei uma participação especial em Pé De Chinesa. Não nego, nem confirmo", escreveu a famosa na publicação.

Rapidamente, o post gerou muito entretenimento nas redes. "Torcemos para que tenha participação grande Ana", disse um internauta. "Eu estou chorando de rir", escreveu outro.

Perguntaram se farei uma participação especial em #PeDeChinesa

Não nego, nem confirmo.

Entenda o caso

Gloria Perez (75) é lembrada - entre tantas outras coisas - como a autora de novelas que concorda com uma pitada de inverossimilhança na elaboração de algumas tramas (o famoso "tem que voar"). Só que nem ela mesma poderia imaginar que uma "fanfic" (histórias ficcionais criadas por fãs) causaria tamanha repercussão como a tal Pé de Chinesa. Isso por que a tecnologia fez com que fosse criado um cenário como se a antiga e tradicional carta do leitor de jornais e revistas tenha ocupado outro lugar: virou manchete!

A praticamente 10 dias da estreia de Mania de Você, nova novela das nove da Globo, o folhetim fictício - que sequer existe mas já tem chamada, suposta previsão de estreia, abertura e até meme usado como uma hipotética coletiva de imprensa - já é muito mais falado que a nova estreia da emissora.

Tal fato, que sempre existiu em grupos e comunidades de fãs de novela mas extremamente nichado, se alastrou para além de bolhas e depois de dominar a rede social X (antigo Twitter), chegou à imprensa, à própria novelista e à Rede Globo.

Diferente das imaginações de amantes da TV entre si, Pé de Chinesa cativou os internautas graças à perfeição da inteligência artificial. Rostos de Jade Picon (22) e Davi Brito (22) em personagens, cores e formas criativas em vinhetas e um acervo gigantesco de imagens que servem para ir de encontro com a narrativa lançada.