Ana Hikari abre o coração ao falar de noivado aberto: 'Consequência de algo mais lindo'

Ana Hikari está noiva de Facundo Connio, o casal vive um relacionamento aberto; em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela fala do companheiro e carreira

Depois de um ano de grande sucesso na carreira, Ana Hikari (30) também vive um momento muito feliz em seu relacionamento. Ela já chegou na nova fase da vida: noiva! A atriz foi pedida em casamento pelo companheiro, o chef de cozinha uruguaio, Facundo Connio durante a celebração do seu aniversário."Consequência de algo mais lindo", relata em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

No meio da festa de 30 anos, que aconteceu no Meow Maison, na cidade de São Paulo, o companheiro de Ana Hikari se ajoelhou e fez o pedido para que os dois fiquem noivos e se casem no futuro. Surpresa e radiante, ela disse ‘sim’ e comemorou mostrando seu anel de noivado para todos. A atriz explica.

"Já tinha pedido ele em casamento e ele já tinha aceitado! A gente já sabia! Mas ele quis fazer essa surpresa na festa e amei!! Foi muito divertido e foi mais engraçado ainda pela reação e gritaria dos meus amigos e família. Foi lindo", confessa.

Ana Hikari e o noivo vivem um relacionamento aberto pautado em muito respeito e união. A atriz avalia que o segredo para uma relação não monogâmica dar certo é ter diálogo e alinhamento das expectativas, algo que tem bastante com o noivo.

"A gente tem uma relação muito linda de parceria, muito diálogo, muito carinho e afeto. Acho que o mais importante é o diálogo, a gente sabe muito conversar e alinhar absolutamente tudo entre nós, algo que se torna primordial para conseguir construir uma relação aberta e a distância. E amo isso tudo entre a gente", revela.

Ana Hikari foi pedida em noivado durante sua festa de 30 anos/ Foto: Divulgação/ @caioversolato

LIVRE DESTA PRESSÃO

Algumas pessoas afirmam que os 30 anos é a idade do sucesso, apesar de viver um ótimo momento na vida pessoal e na carreira, Ana Hikari menciona que é livre dessa pressão referente à idade. Para a atriz, o auge é consequência da trajetória que vem traçando.

"Acho que essa afirmação bota uma pressão geral sobre essa idade, mas ela é como qualquer outra! Não deveríamos sentir pressionados a estar no auge do sucesso aos 30, porque se sentimos que não chegamos lá, fica um sentimento muito grande de frustração que não acho legal. Acho que cada pessoa tem seu tempo e consigo afirmar que estou com 30 e feliz, assim como estava com 29, com 28, com 27… sou uma pessoa muito feliz com cada pequena conquista que tenho na vida e grata a tudo que me rodeia! E também não vejo o noivado como sinal de sucesso, acho que ele é só uma consequência de algo mais lindo que é o amor e respeito que cultivo pelas pessoas à minha volta e, consequentemente, pelo meu namorado, agora noivo [risos]", finaliza a atriz Ana Hikari.

