O que a atriz Ana Hikari e o cantor Pedro Sampaio têm em comum? Entenda

Ana Hikari vem chamando atenção do público e da crítica por conta do seu trabalho como atriz, enquanto isso, no cenário musical, o cantor Pedro Sampaio também é destaque com sua perfomance na música. Além da trajetória de sucesso dos dois artistas, eles têm algo em comum. Confira.

A curiosidade que une os dois é que ambos nasceram em 21 de dezembro e, neste sábado, celebram mais um ano de vida. Sagitarianos, a atriz completa 30 anos, enquanto o cantor celebra seus 27 também nesta data. Os dois são do último dia do signo de sagitário.

'ME SENTI SOLITÁRIA'

Natural de São Paulo, capital, Ana Hikari trabalha com teatro desde os 12 anos e decidiu estudar artes cênicas, entrando para o curso na Universidade de São Paulo. Fez uma série de montagens teatrais entre elas O Rei da Vela, Três Irmãs e o Auto da Compadecida. Chegou a fazer parte de duas companhias teatrais a Caravana Suspiro e o Núcleo Sem Querer de Tentativas Teatrais.

Em 2017, estreou na TV como uma das protagonistas de Malhação: Viva a Diferença, fazendo muito sucesso entre os fãs da novela. Por conta disso, voltou a interpretar a mesma personagem na série As Five, do Globoplay.

Ana Hinari conquistou o espaço que tanto batalhou. Espaço esse que ela não quer ocupar sozinha. Em entrevista, concedida no mês de maio à Revista CARAS, a atriz confessou: “Quando fui a primeira protagonista asiática, me senti solitária. Hoje, não mais”, reforça.

'MUITAS PESSOAS DESCREDIBILIZAM'

Nascido no Rio de Janeiro, Pedro do Espirito Santo Sampaio, mais conhecido apenas como Pedro Sampaio, é um DJ e produtor musical brasileiro. Desde criança já tinha talento para música e com 13 anos começou a tocar tantã, repinique, timbal e pandeiro.

Com 14 anos foi descoberto enquanto tocava em uma festa de uma amiga. Três anos depois, entrou para o ramo artístico de vez para tocar no time do Dennis DJ. Em 2017, começou a postar versões remixadas de canções famosas em seu canal do YouTube, o que acabou fazendo ele ganhar visibilidade e começar a ser contratado para shows. Um ano depois assinou com uma grande gravadora brasileira.

Apesar de ser um homem bastante reservado, no ano passado, Pedro Sampaio revelou fazer parte da comunidade LGBTQIAP+. Em entrevista à Revista CARAS, concedida em 2023, o artista confessou sobre sua sexualidade.

"A visibilidade bissexual é um assunto interessante a ser debatido, porque muitas pessoas descredibilizam isso, acham que são pessoas que estão em dúvida, que não sabem o que querem. Começam as apostas também de ‘Ah, ele é isso, ele não é isso’. E não é por aí, sabe? É uma coisa precisa ser respeitada, pois existe sofrimento no processo de descoberta. O principal é a comunidade estar unida, para um dar a mão para o outro e a gente normalizar isso, mostrar que é normal, lutar contra o preconceito mesmo. Existem vários quebra-molas no meio dessa estrada, mas nesse período eu só senti amor mesmo", finalizou.

