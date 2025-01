Ana Hickmann revela a verdade sobre pensão para o ex-marido: ‘Não se confunde’

Em carta aberta na internet, Ana Hickmann coloca ponto final nos rumores de que iria pagar pensão alimentícia ao ex-marido, Alexandre Correa: ‘Não foi concedida’

A apresentadora Ana Hickmann divulgou uma carta aberta em suas redes sociais para esclarecer os rumores sobre sua vida após o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa. Ela citou vários assuntos que repercutiram nas redes sociais. Entre eles, a comunicadora falou sobre os rumores de que iria pagar pensão alimentícia ao ex-marido.

A estrela disse que a justiça não concedeu a pensão alimentícia para seu ex-marido por causa das acusações de violência doméstica. Além disso, o pedido de prestação compensatória por causa dos patrimônios que construíram no casamento, ela contou que o pedido ainda está na justiça.

"Quanto a tal pensão, importante deixar claro que não se trata de pensão alimentícia que todos conhecem, pelo final do casamento. Esse tipo de pensão, ele pediu e não foi concedida, justamente diante do seu comportamento indigno e por ter praticado violência doméstica. A prestação compensatória, vinculada a questão patrimonial, não se confunde com pensão alimentícia e ainda está em discussão no processo ”, afirmou ela.

Então, ela completou: "Por tudo isso, eu peço que não acreditem naquele que se posiciona como vítima, que na verdade é um agressor, que fugiu da cena do crime para não ser preso em flagrante. E inclusive reconheceu a violência inicialmente”.

Ana ainda disse que aguarda o resultado dos processos na justiça. "Esse agressor cometeu inúmeros ilícitos na gestão das empresas. Todas as ilegalidades estão sob investigação e, em breve, serão esclarecidas e o levarão a várias condenações cíveis e criminais pelos atos praticados. Eu continuo batalhando pelo meu filho, e eu acredito na justiça dos homens e na justiça de Deus”, finalizou.

Ana Hickmann revela dívida milionária

Ainda no vídeo, Ana Hickmann comentou sobre a notícia de que foi condenada a pagar pensão para o ex-marido e também afirmou que seu objetivo é construir um patrimônio para dar uma vida confortável para o filho.

"Há algumas semanas repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido. Mas a verdade é que quem bate, esquece ou se faz esquecido. E quem apanha não deixa de pensar um dia sequer em tudo o que aconteceu”, afirmou ela.

Então, a comunicadora comentou sobre a dívida milionária que descobriu após a separação. "Todos esses anos de trabalho foram dedicados a dar uma vida segura e confortável para o meu filho. E é muito duro ver que o futuro dele pode ser diferente do que ele merece por culpa de uma das pessoas que mais deveria zelar por ele. Ele já declarou que fez uma má administração e que isso gerou uma dívida de quase 70 milhões de reais”, afirmou.

Por fim, ela alfinetou o ex-marido. "Ele, por sua vez, nunca prestou conta dos 40 milhões que passaram pelas suas contas pessoais e qual destino deu a todo esse dinheiro. Quem foram os beneficiários pelo meu trabalho? Isso eu ainda não sei. Eu continuo batalhando pelo meu filho e eu acredito na justiça dos homens e na justiça de Deus”, finalizou.

Leia também: Ana Hickmann revela decisão para 2025: 'Acabei esquecendo muito de mim'