Ana Hickmann faz carta aberta e revela valor impressionante de dívida

Ana Hickmann se pronuncia após notícia de que foi condenada a pagar pensão para o ex-marido e desabafa sobre dívida milionária

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou por meio de uma carta aberta sobre sua disputa contra o ex-marido, Alexandre Correa, envolvendo as empresas da família e a dívida milionária. Em um vídeo, ela comentou sobre a notícia de que foi condenada a pagar pensão para o ex-marido, afirmou que seu objetivo é construir um patrimônio para dar uma vida confortável para o filho e falou sobre as dívidas da empresa e os processos contra o ex .

Leia o depoimento completo de Ana Hickmann:

"Nas últimas semanas repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido, como se eu fosse culpada pelo fim do meu casamento e, meu ex-marido, uma vítima. A verdade é que o tempo vai passando e a distorção da realidade nas redes sociais quase que diárias pelo meu ex-marido, está dentro da intenção de fazer com que a mentira dita mil vezes vire a verdade. Mas a verdade é que quem bate, esquece ou se faz esquecido. E quem apanha não deixa de pensar um dia sequer de tudo o que aconteceu. Eu tenho me mantido em silêncio, trabalhando muito e cuidando do meu filho para tentar salvar o patrimônio construído ao longo dos 25 anos, quase destruído pela irresponsabilidade do meu ex-marido que dele aproveitou muito bem. Ele e a sua família", disse ela.

E completou: "Todos esses anos de trabalho foram dedicados a dar uma vida segura e confortável para o meu filho. E é muito duro ver que o futuro dele pode ser diferente do que ele merece por culpa de uma das pessoas que mais deveria zelar por ele. Eu trabalho desde os meus 15 anos e eu construí uma carreira sólida com o apoio de agências e profissionais muito competentes. O Alexandre passou a trabalhar comigo nos últimos anos e até a separação foi o gestor das empresas. Ele já declarou que fez uma má administração. E isso gerou uma dívida de quase 70 milhões de reais. Ele, por sua vez, nunca prestou contas dos 40 milhões que passaram pelas suas contas pessoais e qual destino deu a todo esse dinheiro. Quem foram os beneficiários pelo meu trabalho? Isso eu ainda não sei".

"Ele se negou a fornecer material grafotécnico em conjunto com Cláudia Helena dos Santos, quem eu sei que foi sim sua cúmplice para a apuração da falsificação das assinaturas. até a nossa separação, a Cláudia tinha minha total confiança e esteve ao meu lado nos últimos anos de trabalho. Tanto ela quanto ele eram meu apoio profissional e pessoal. E aí? Como é que eu podia desconfiar? Mesmo divorciado, o Alexandre continua praticando violência verbal e emocional na mídia contra mim. Eu sou a mãe do filho dele. E tenta viver às custas do meu trabalho pessoal, como fez nos últimos cinco anos. Além disso, ele se recusa a pagar pensão para o único filho. Ainda que faturando alto em torno do divórcio e a minha imagem. Sem falar da verba de campanha do fundo partidário".

Então, ela falou sobre as visitas ao filho. "O judiciário concedeu há um ano e dois meses que todas as quartas-feiras ele visitasse o filho. Enquanto ele publicada nas redes sociais que eu tentava impedir o contato entre os dois, o meu filho esperava ansioso para jantar com o pai. até essa semana, seriam 56 visitas no total. Mas ele só apareceu uma única vez. E ainda tem coragem de gritar aos sete ventos que quem faz alienação parental sou eu. A cada 15 dias, ele deveria pegar e levar o filho para passar o final de semana com ele. A cada 15 dias ele causava desconforto não só para mim, mas para pessoas que não tem nada a ver com essa situação com post em rede social. Aí, para evitar o circo que ele fazia na porta do condomínio, eu resolvi, nos últimos tempos, entregar e buscar o meu filho na casa dele em São Paulo, para onde já se aboletaram seus pais. O apartamento também pertence a mim, mas os novos moradores não pagam nem condomínio e nem IPTU".

"Quanto a tal pensão, importante deixar claro que não se trata de pensão alimentícia que todos conhecem, pelo final do casamento. Esse tipo de pensão, ele pediu e não foi concedida, justamente diante do seu comportamento indigno e por ter praticado violência doméstica. A prestação compensatória, vinculada a questão patrimonial, não se confunde com pensão alimentícia e ainda está em discussão no processo. Por tudo isso, eu peço que não acreditem naquele que se posiciona como vítima, que na verdade é um agressor, que fugiu da cena do crime para não ser preso em flagrante. E inclusive reconheceu a violência inicialmente".

"Esse agressor cometeu inúmeros ilícitos na gestão das empresas. Todas as ilegalidades estão sob investigação e, em breve, serão esclarecidas e o levarão a várias condenações cíveis e criminais pelos atos praticados. Eu continuo batalhando pelo meu filho, e eu acredito na justiça dos homens e na justiça de Deus", finalizou.

Alexandre Correa falou sobre pensão de Ana Hickmann

O empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, compartilhou uma declaração oficial após a apresentadora ser condenada a pagar uma pensão compensatória de R$ 15 mil por mês até que todos os processos judiciais que os dois travam sejam encerrados. A decisão da juíza Renata Cristina Rosa da Costa, da Vara de Famílias e Sucessões de Itu, não teve detalhes sobre início de pagamentos revelados.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Alexandre celebrou a novidade. "As últimas notícias são como se fosse dar água e sombra a um homem que está no deserto. Muito me acalma diante de tantos e tantos dias de sofrimento", disse ele.

"Sendo muito honesto com vocês, se tivesse um pedido a Deus, jamais queria que nada disso tivesse acontecido na minha vida e que tivesse havido uma separação normal, como qualquer casal. Pediria que nada disso tivesse acontecido mediante a tanta exposição e sofrimento", falou o empresário.

"Tudo poderia ter sido muito mais simples e prático. Mas, infelizmente, não foi a escolha da outra parte. Agradeço a Deus pelos últimos acontecimentos divulgados pela imprensa e espero poder acordar deste pesadelo o mais rápido possível", completou Alexandre na publicação.

