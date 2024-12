Ana Hickmann renova contrato com a Record e celebra: 'Maior presente'

A apresentadora Ana Hickmann renovou o seu contrato com a Record por mais três anos e celebrou a novidade em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 12, Ana Hickmann tem muitos motivos para comemorar. Isso porque a apresentadora, que é sucesso no programa Hoje Em Dia, renovou seu contrato com a Record por mais três anos.

Em 2024, a famosa completou 20 anos de Record e, além do matinal, já participou e apresentou diversas atrações. Para celebrar a renovação, a loira comandará o especial de fim de ano com o memorável concerto do tenor italiano Andrea Bocelli, acompanhado por uma orquestra, coral e artistas convidados, no dia 30 de dezembro, às 22h30.

Em sua conta no Instagram, Ana Hickmann compartilhou diversas fotos de sua trajetória na Record e celebrou a novidade.

"Ganhei o maior presente de Natal: Renovei por mais três anos com a Record. São 20 anos de uma história que foi construída com muito trabalho e muita dedicação. Depois de um ano tão intenso como foi 2024, tantos desafios e tantos questionamentos se eu ficaria ou não na casa que me deu a chance de começar a minha carreira como comunicadora, agora eu posso dizer de boca cheia e com muita felicidade. Eu já tive a chance de fazer muita coisa legal com a Record. Me descobri como apresentadora, fiz muitos amigos, experimentei tantas coisas. Pude ir para o programa matinal, vespertino, em horário nobre, de domingo... Então eu tenho a alegria de dizer que eu continuo!! E já já, se Deus quiser, completo bodas de prata", comemorou ela.

Look estiloso

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na quarta-feira, 11, para compartilhar novos cliques exibindo sua mais recente produção. Em uma publicação no feed do Instagram, a empresária apareceu usando um look poderoso e ganhou elogios dos seguidores.

Nas imagens, ela aparece usando um vestido vermelho, de manga única e detalhe bordado em formato de rosa. Para complementar o look, ela escolheu um sapato com flor na cor bege. "Nada não, só porque eu me achei gata nesse look vermelho", brincou Ana na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Ana Hickmann foi considerada a mulher mais gata desse mundo, ficando apenas atrás dela mesma, isso segundo a revista,eu mesma. Te amo maravilhosa", brincou uma. "Pois pode continuar se achando, que está gata mesmo", escreveu outra. "Maravilhosa! Ana que espetáculo essas fotos, a última está tão perfeita", elogiou mais uma.

