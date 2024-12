Ana Hickmann celebra formatura do filho: 'Quanto orgulho'

Ana Hickmann celebrou a formatura do seu filho Alexandre, de dez anos, e compareceu ao evento ao lado do noivo Edu Guedes

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 5, a apresentadora mostrou um momento mais do que especial ao lado do filho Alexandre, de dez anos, fruto do seu antigo casamento com Alexandre Correa.

A famosa marcou presença na formatura do pequeno acompanhada pelo noivo Edu Guedes. Em sua conta no Instagram, Ana postou algumas fotos da ocasião.

"Meu filho, quanto orgulho de você!!! Formatura do quinto ano. Você é um menino incrível que me ensina todos os dias o real sentido da palavra amor. Tenho muito orgulho e admiração por você. Parabéns por todas as suas conquistas!! Muito obrigada a escola que estava ao nosso lado em todos os momentos dessa jornada. Que venha o próximo ano com muitas novidades, descobertas e novas aventuras", escreveu a mamãe coruja.

Retrospectiva

Na terça-feira, 26, a apresentadora fez uma retrospectiva do ano de 2024, que já está chegando ao fim. Em sua conta no Instagram, a loira publicou diversas fotos de momentos marcantes que viveu neste ano.

"Como vou ser triste se ano eu mudei de escritório, me tornei minha empresária, conheci a Maria da Penha, tive minhas irmãs ao meu lado, fui pedida em casamento, voltei para Curaçao, pratiquei um novo esporte, realizei um sonho, recebi muito amor. Que venha 2025", escreveu ela.

Na legenda, a famosa ainda complementou: "Ano intenso, desafiador, cheio de surpresas e com muito amor. 2025, eu já estou pronta".

Recentemente, a apresentadora Ana Hickmann foi surpreendida com a proibição de vender sua mansão de Itu, no interior de São Paulo. Depois que se separou do ex-marido, Alexandre Correa, ela colocou a propriedade à venda, mas não poderá seguir com a intenção por causa de uma decisão da justiça.

Como Ana e Alexandre eram casados em comunhão parcial de bens, o imóvel só pode ser vendido quando tiver a autorização das duas partes.

