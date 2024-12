Ana Hickmann chora ao ganhar cavalo de Edu Guedes: 'Presente de Natal'

A apresentadora Ana Hickmann foi presenteada pelo noivo, Edu Guedes com um cavalo da raça Lusitano e o momento foi compartilhado no YouTube

A apresentadora Ana Hickmann foi surpreendida com um presente emocionante de seu noivo, o chef Edu Guedes: um cavalo da raça Lusitano. A artista exibiu o momento em um vlog publicado nesta quinta-feira, 5, em seu canal no YouTube. O cavalo é de uma das linhagens mais antigas e valorizadas do mundo e pode custar entre R$ 15 mil e R$ 1 milhão no Brasil. Na Europa, o preço pode ultrapassar 2 milhões de euros.

“Eu estou curiosa pra saber pra onde você está me levando. A estrada eu reconheço, porém não sei o lugar onde ele vai parar”, disse durante o trajeto em um vídeo publicado no seu canal do YouTube.

“Você gosta muito de animais, não gosta. Não só de cachorros“, respondeu Edu. “Sim, eu tenho uma arca de Nóe”, divertiu-se

Ao chegarem no destino final, um haras, os dois cavalgaram um pouco e Edu revelou que o cavalo em que a apresentadora subiu seria seu presente. “Acabei de ganhar um cavalo de presente, não estou acreditando nisso. É sério que ele vai comigo?”, disse emocionada.

“Pronto, é o que faltava para a arca de Nóe que eu tenho. Agora eu tenho um cavalo e ele se chama Ianque”, acrescentou.

“Não queria fazer fiasco na frente do pessoal lá, mas juro por Deus, estou muito feliz, muito emocionada. Caramba, presente de Natal antecipado”, falou.

Assista ao vídeo completo:

Preparativos de casamento

Em participação no programa Sensacional, comandado por Daniela Albuquerque, Edu Guedes revelou detalhes sobre os preparativos para o casamento com Ana Hickmann e relembrou o processo de assumir o relacionamento com a apresentadora.

Noivos há cinco meses, o casal ainda não marcou a data da celebração. “A gente está com dúvida só em relação à data. Estamos fazendo em um espaço que eu tinha, que é uma fazenda, em um espaço especial, e acho que a gente pretende fazer lá, mas ainda não temos certeza da data. Vou deixar a Ana escolher”, disse.

E sobre como foi para assumir publicamente a relação, Edu detalhou: “Fomos vendo e sentindo as coisas aos poucos, mas talvez a gente tenha começado a namorar até por pressão [das pessoas comentando]: ‘Vocês estão saindo’", confessou.

Leia também: Edu Guedes encanta ao mostrar momento da intimidade com Ana Hickmann: 'Fui'