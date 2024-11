Ana Hickmann relembra primeiro encontro com Edu Guedes: 'Chorei'

Ana Hickmann relembrou como foi o seu primeiro encontro com o Edu Guedes e revelou que passou a noite chorando e desabafando

Nesta segunda-feira, 11, Ana Hickmann deu uma entrevista para Lucas Selfie e contou como foi o seu primeiro encontro com Edu Guedes. Os dois são amigos há cerca de 20 anos, mas se reaproximaram no final do ano passado após a apresentadora terminar o casamento com Alexandre Correa, com quem tem o filho Alexandre, de dez anos.

"Primeiro, ele me ofereceu ajuda. Mas eu queria distância, não queria falar com ninguém. Meu foco era o meu filho, nada mais me importava. Fazia mais de dois anos que não nos falávamos. Ele me ofereceu, inclusive, um apartamento. Ele estava vendo o pessoal falando que eu estava perdendo tudo, que eu ia ficar sem casa. Mas eu disse que estava tudo bem", contou ela.

Em seguida, a famosa relembrou como foi o primeiro encontro com o atual noivo. "Foi assim que começamos a conversar. Ele me chamou para jantar. Ele escutou tanto, eu chorei a noite inteira. Edu foi muito gentil comigo. A partir dali foi diferente porque os dois estavam solteiros".

Por fim, Ana afirmou que eles tiveram receio em assumir o namoro. "Uma coisa ficou diferente, mexeu comigo de um jeito que nunca tinha mexido. Não sabia que isso poderia acontecer. Nos preocupamos muito porque não sabíamos se era namoro ou não, e eu estava passando por muitas coisas. Antes de tornar qualquer coisa pública, tínhamos a responsabilidade de falar com os nossos filhos. Estávamos passando por várias mudanças. Não tinha nada do passado, é algo do presente. Nós nunca olhamos assim um para o outro porque nunca nos permitimos, estávamos em outros relacionamentos. A partir do momento da liberdade, a figura mudou".

Edu Guedes é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Daniela Zurita.

Pronnunciamento

O empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, compartilhou uma declaração oficial após um vídeo da apresentadora dar o que falar na internet. Em seu canal no YouTube, ela respondeu a pergunta de um fã que perguntou se o ex ainda a perturbava e ela confirmou. Com isso, o advogado de Correa exibiu um pronunciamento.

Na nota, o advogado informou que seu cliente não tem mais contado com a ex-mulher e que ele acredita que será absolvido de acusações. “O advogado Tiago Bunning afirma que seu cliente Alexandre Bello Correa não tem mais qualquer contato com a Senhora Ana Hickmann e esclarece que não é verdadeira a afirmação feita por esta em vídeo divulgado em seu canal no YouTube, dizendo que seu ex-marido “não parou de lhe perturbar”. A afirmação é imprudente, pois induz as pessoas a pensarem que Alexandre estaria buscando contato ou ainda uma reaproximação e consequentemente violando as medidas protetivas que impedem seu contato com a ex-esposa”, informou.

E completou: “A falsa acusação da prática de um delito (tal como o descumprimento de medida protetiva, previsto no art 24-A da Lei Maria da Penha) pode constituir a prática do crime de calúnia. Conforme dito anteriormente, Alexandre e sua defesa reafirmam sua inocência e acreditam que um julgamento imparcial levará à única conclusão possível: sua absolvição de todas as acusações caluniosas”.

