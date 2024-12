Ana Hickmann e Edu Guedes curtem penúltimo dia do ano com os filho no RJ

A apresentadora Ana Hickmann, e o noivo, o chef Edu Guedes, aproveitam o final de ano em Paraty, litoral do Rio de Janeiro

A apresentadora Ana Hickmann e o noivo, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, estão aproveitando o penúltimo dia do ano em Paraty, litoral Sul do Rio de Janeiro. Isso porque, em seu perfil no Instagram, a loira publicou uma série de registros da viagem, incluindo uma foto do casal e seus filhos: Alezinho, de 10 anos, fruto do relacionamento da artista com o ex-marido Alexandre Correa, e a jovem de 16 anos Maria Eduarda, fruto da união do culinarista com Daniela Zurita.

"Um pouco do nosso dia em Paraty", escreveu na publicação compartilhada nesta segunda-feira, 30.

Confira, abaixo, os registros publicados no perfil do Instagram de Ana Hickmann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Do namoro ao noivado em 2024

Edu Guedes e Ana Hickmann oficializaram o noivado do dia 14 de setembro. Na ocasião, eles compartilharam alguns cliques com os seguidores das redes sociais. O casal organizou uma festa privada para 50 convidados, sendo eles familiares e padrinhos de casamento.

A ocasião aconteceu durante a tarde na fazenda do apresentador em Araras, no interior de São Paulo, e reuniu os entes queridos para celebrar o amor.

O casal foi, por muitos anos, uma dupla de amigos e chegaram a apresentar o programa Hoje Em Dia, da Record, juntos. A ex-modelo só conseguiu enxergar o amigo como um possível companheiro de vida após a separação conturbada o ex-marido, marcada por um episódio de violência doméstica.

Depois de três meses compartilhando a felicidade em suas redes sociais, o casal decidiu trocar alianças em durante uma viagem a Portugal. Confira!

Leia também: Edu Guedes confirma mudança de Ana e enteado para sua casa