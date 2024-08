Ana Castela comenta sobre planos de ter filhos com Gustavo Mioto

Ao que parece, o relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto segue bastante firme. A cantora revelou que eles até já têm planos de ter filhos

Ao que parece, o relacionamento de Gustavo Mioto e Ana Castela segue bastante firme. O casal até mesmo já tem planos para o futuro.

Em entrevista para a Rádio Nativa, a cantora de 20 anos revelou que eles pensam em ter filhos e que os futuros herdeiros já têm até nome. “Vamos trabalhar, sou muito nova, mas a gente sempre pensa no nomes dos filhos, né? Está cedo, mas é bom já escolher agora, porque aí, depois de uns anos, quando nasce, já tem um nome pronto na cabeça”, disse ela.

Ana não quis revelar o nome escolhido, mas contou que já entrou em acordo com o namorado. "Tenho [o nome], mas não vou contar. Ele [Gustavo Mioto] também tem e é o mesmo nome", afirmou.

Gustavo Mioto também pensa em ter filhos

Em entrevista para a CARAS Digital, Gustavo Mioto abriu o jogo sobre sua vida pessoal e revelou que também tem muita vontade de ter filhos.

"Acho que três nunca foi meu plano, acho que dois, um casal, tenho planos, tenho desejo disso, sempre tive vontade, claro que as coisas vão acontecer no tempo de Deus, não apresso nada, não fico correndo com isso, realmente a hora que for a hora que parecer que é a hora aí acontece", disse o cantor de 27 anos.

O artista não economizou ao lançar novas músicas e soltou três canções: Eu Fujo, Mudo de Planeta e Quebrou o Respeito para aquecer para seu novo DVD. Na quinta-feira, 15, Gustavo Mioto soltou a novidade para os fãs. "Eu queria fazer um esquenta assim para o DVD, já queria agitar a galera com músicas inéditas e achei que uma era pouco, então, eram até quatro, mas a gente chegou a gravar cinco, tirei duas para deixar elas direto para o DVD, então ficaram três aí e não tem muita mágica, realmente achei que uma era pouca, duas esquisito, na hora que eu cheguei no número três, eu falei: 'acho que o três me agrada'", afirmou.