Liam Payne pode ter desmaiado antes de cair, diz jornalista

A queda que resultou na morte do cantor Liam Payne pode ter sido resultado de um mau súbito, afirma uma jornalista argentina

A morte do cantor Liam Payne ainda segue com muitas perguntas sem respostas. O artista morreu no início de outubro após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

Porém, uma nova informação sugere que Liam desmaiou antes de cair da sacada. De acordo com a jornalista argentina Paula Varela, há um vídeo de câmeras de segurança que não está sendo divulgado.

“Há uma filmagem que não está sendo divulgada para a mídia com a cena da sacada onde você vê que Liam desmaia e, tragicamente, por causa de onde ele está, cai daquela sacada”, afirmou ela no programa Sócios del Espectáculo.

A autópsia realizada no corpo do cantor revelou múltiplas fraturas e hemorragias internas, compatíveis com uma queda de grande altura. Além disso, o exame toxicológico detectou a presença de diversas substâncias em seu organismo, incluindo cocaína, benzodiazepina e crack, o que mostra que talvez Liam tenha desmaiado após sofrer uma overdose ou qualquer reação adversa a essas substâncias.

Corpo ainda está na Argentina

A família do cantor Liam Payne ainda não conseguiu sepultar o corpo do artista na Inglaterra. Isso porque os restos mortais do artista seguem na Argentina. Agora, o motivo da demora da liberação das autoridades foi revelado.

Liam Payne faleceu no dia 16 de outubro ao cair da varanda de um hotel na Argentina. A morte dele chocou os fãs ao redor do mundo e também a sua família. Dois dias depois do ocorrido, o pai dele, Geoff Payne, chegou na Argentina para buscar o corpo do filho. Porém, ele segue por lá enquanto espera pela liberação das autoridades.

De acordo com a imprensa internacional, as autoridades da Argentina informaram para a família que a liberação do corpo de Liam só vai acontecer quando todas as análises forem concluídas. No momento, a equipe de legistas espera pelos resultados dos exames toxicológicos para definir a causa da morte do artista e concluir a investigação. O resultado deste procedimento pode demorar até 15 dias para sair.

Com isso, o corpo do cantor segue sob a guarda das autoridades. A previsão é que o corpo de Liam Payne seja liberado até o primeiro final de semana de novembro. Assim, os restos mortais dele devem seguir para uma funerária para a preparação para a viagem até a Inglaterra, que é onde a família dele vive.

