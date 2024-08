Amiga expõe última mensagem que recebeu de Odilon Wagner antes da morte dele

O apresentador e influenciador Odilon Wagner foi encontrado sem vida em sua casa. Agora, uma amiga contou o que ele escreveu em mensagem para ela

O apresentador e influenciador digital Odilon Wagner da Rocha Moura, conhecido por comandar a transmissão do São João de Campina Grande, morreu nesta semana. Ele foi encontrado sem vida em sua casa aos 24 anos, na Paraíba. Agora, uma amiga contou que recebeu uma mensagem dele de madrugada.

Nas redes sociais, a pedagoga Wilma Leandra Martins contou que recebeu uma mensagem do amigo, mas não viu na hora. “Por favor, meu amigo! Me responde! Eu também te amo muito! Ontem pela madrugada você me mandou essa frase: 'Amiga, te amo'. Eu queria tá acordada pra te responder na mesma hora! Por que fizeste isso?", disse ela.

Por enquanto, a causa da morte de Odilon não foi divulgada.

Lucas Veloso lamentou a morte de Odilon Wagner

O ator Lucas Veloso usou as redes sociais para publicar uma homenagem ao amigo e influenciador digital Odilon Wagner. Conhecido por apresentar o 'Maior São João do Mundo', o jovem de 24 anos foi encontrado sem vida na quinta-feira, 29, no apartamento onde morava, em Campina Grande, na Paraíba.

Lucas dividia o comando do São João de Campina Grande com Odilon. Em seu Instagram oficial, o filho do humorista Shaolin (1971-2016) resgatou um vídeo especial com o amigo gravado nos bastidores do evento e lamentou a partida precoce do jovem.

"Não consigo acreditar! Meu parceiro de trabalho e meu amigo Odilon Wagner agora é saudade. Descanse em paz, que Deus te receba com todo amor que você merece!", escreveu o ator na legenda da publicação. Através de seus stories, Lucas também publicou uma homenagem emocionante.

"Odilon, meu irmão, que Deus encha seu coração de luz onde quer que você esteja agora! Sempre será lembrado com um sorriso no rosto, é assim que vou te homenagear para sempre", declarou Lucas Veloso.