Lucas Veloso lamenta morte de Odilon Wagner: 'Não consigo acreditar'

Amigo de Odilon Wagner, o ator Lucas Veloso publicou uma homenagem de despedida ao apresentador do São João de Campina Grande

O ator Lucas Veloso usou as redes sociais para publicar uma homenagem ao amigo e influenciador digital Odilon Wagner. Conhecido por apresentar o 'Maior São João do Mundo', o jovem de 24 anos foi encontrado sem vida na quinta-feira, 29, no apartamento onde morava, em Campina Grande, na Paraíba.

Lucas dividia o comando do São João de Campina Grande com Odilon. Em seu Instagram oficial, o filho do humorista Shaolin (1971-2016) resgatou um vídeo especial com o amigo gravado nos bastidores do evento e lamentou a partida precoce do jovem.

"Não consigo acreditar! Meu parceiro de trabalho e meu amigo Odilon Wagner agora é saudade. Descanse em paz, que Deus te receba com todo amor que você merece!", escreveu o ator na legenda da publicação. Através de seus stories, Lucas também publicou uma homenagem emocionante.

"Odilon, meu irmão, que Deus encha seu coração de luz onde quer que você esteja agora! Sempre será lembrado com um sorriso no rosto, é assim que vou te homenagear para sempre", declarou Lucas Veloso.

Segundo informações do 'Blog Márcio Rangel', amigos de Odilon o localizaram desmaiado em sua residência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que não conseguiu reanimá-lo e confirmou o óbito.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar do local, responsável por investigar o caso, o apresentador realizava tratamento psicológico com ajuda profissional.

São João de Campina grande lamenta morte de apresentador

O perfil oficial do site 'Sua Música', responsável por transmitir o São João de Campina Grande, publicou uma nota de pesar na tarde desta quinta-feira, 29, confirmando a morte de Odilon Wagner. Confira:

"Hoje é dia de dizer adeus ao nosso amigo Odilon, mas talvez adeus não seja a palavra certa, mas sim um muito obrigado! Despedidas são sempre tristes, mas Odilon foi sinônimo de alegria. Era difícil passar cinco minutos ao lado dele, seja você muito próximo ou apenas um conhecido, e não soltar boas gargalhadas com as brincadeiras. O menino contagiava tudo e todos!

Para muitos, Odilon nem era Odilon, ele era o “Menino do chocalho”, o chocalho mais famoso não só do São João de Campina Grande, que ele amava, mas de todo o Brasil. Odilon fez parte das nossas transmissões e logo se tornou uma figura reconhecida de qualquer pessoa que ia visitar o Maior São João do Mundo.

Quantas vezes, em várias reportagens dele, não vimos pessoas falando: 'Eu já vim aqui três dias e ainda não tinha te encontrado'. O menino de Serra Redonda-PB, cidadezinha de 7 mil habitantes, foi pro mundo e venceu. A missão de Odilon era essa, levar alegria por onde passava e deixar um monte de sorrisos por aí.

Até mesmo agora, nos despedindo dele, lembramos de toda a felicidade que ele entregou. Desejamos que a família do nosso Odilon tenha toda a força do mundo nesse momento. Principalmente sua Tia Lulu, tão querida, amada e sempre lembrada por ele".