Alok e Romana Novais exibem boa forma em cliques na praia com os filhos

Alok e Romana Novais curtem praia com os filhos, Ravi e Raika; O DJ e a médica estão curtindo férias na Itália e compartilharam nas redes sociais

Alok e Romana Novais não exibiram apenas sorrisos em cliques compartilhados nas redes sociais neste domingo, 28, mas também os corpos definidos. Na ilha de Sardenha, na Itália, eles curtiram dias de descanso ao lado dos filhos, Ravi e Raika, que têm três e dois anos respectivamente.

No álbum de fotos o DJ compartilhou diversos cliques ao lado da família e também fotos românticas ao lado da esposa. A família recebeu uma chuva de elogios dos seguidores: “E ainda dizem que perfeição não existe!!!”, escreveu uma, “Meu Deus o tamanhos que essas crianças já estão”, se impressionou outro, “Os filhos são tão felizes, que é impossivel não perceber, como eles são bons pais”, apontou outra.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Romana se emocionou ao falar dos filhos. Ela não nega que educar um filho é algo desafiador na vida de uma mulher que tem muitos desejos profissionais, mas garante que com planejamento, os dias ficam muito mais leves.

“Eles são tudo para mim! Eles me inspiram a ser uma mãe melhor todos os dias, uma pessoa melhor todos os dias. Desde a gestação de cada um deles, eles transformaram minha vida de uma forma única e a maneira como vejo o mundo também. Acho que depois que me tornei mãe, nasceu uma Romana com mais fé, ainda mais fortalecida. Com certeza, Deus cuida de mim e da minha família de uma forma muito especial. Eles representam a minha melhor versão”. Conciliar a carreira com a maternidade não é algo fácil para Romana, mas ela garante que com planejamento, tudo funciona muito bem.

Esposa de Alok, Romana Novais surpreende com transformação no visual

Na noite da última terça-feira, 9, Romana Novais, esposa do DJ Alok, surpreendeu seus seguidores ao radicalizar no visual e compartilhar o resultado da transformação em suas redes sociais. Com os fios mais curtos, volumosos e claros, a médica e influenciadora digital detalhou a mudança e recebeu muitos elogios dos seguidores. Através de seu perfil no Instagram, Romana revelou que abandonou seus fios longos e castanhos escuros, sua marca registrada, para adotar um novo visual.