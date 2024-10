Alexandra Richter se derrete ao homenagear a filha: 'Dedicação e esforço'

A atriz Alexandra Richter chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique da filha, Gabriela Richter Braga

A atriz Alexandra Richter chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 18, ao compartilhar um clique da filha, Gabriela Richter Braga. Em uma publicação nas redes sociais, ela aproveitou o Dia do Médico para homenagear a herdeira, que é estudante de medicina.

"18 de outubro é dia do médico e quero parabenizar a doutora Gabi, futura médica. Que Deus te abençoe, filha amada", escreveu ela, que se derreteu: "Que escolha linda que você fez e parabéns pela sua dedicação e esforço. Conte sempre com nosso apoio . Te amamos muito ! Ah…hoje também é dia de São Lucas , padroeiro dos médicos".

Nos comentários da publicação, a estudante reagiu: "Ahhhh que amor! Te amo muito mamãe! Obrigada". Vale lembrar que Gabriela é filha de Alexandra Richter com o marido Ronaldo Braga e pela atriz quando tinha apenas 3 anos de idade.

Alexandra Richter desabafa sobre racismo sofrido pela filha

Discretíssima sobre sua vida pessoal, Alexandra Richter abriu o coração recentemente em uma entrevista ao Splash, no UOL, sobre o racismo que a filha, Gabriela Ritcher, sofre por ser preta.

"Eu sou uma mulher branca e mãe de uma filha preta. Vivo a inter-racialidade na minha família. Isso é uma questão. A gente vive num país extremamente racista, embora as pessoas digam que não são. Nunca senti [o racismo] na minha pele porque sou branca, mas como mãe, eu sentia e muito forte. Me emociono de lembrar. Me incomodavam os olhares", relatou.

"Recebia aquilo de forma muito negativa. Lutei muito e construí, junto do Ronaldo e da Gabi, uma história com muita força. Mas eu sei que o racista se incomoda. Ele não sabe lidar e não quer aprender. Pessoas brancas que falam: 'ai, agora não pode falar'. Vai estudar, vai aprender", disse a atriz, que é casada com o engenheiro Ronaldo Braga. Saiba mais!