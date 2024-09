A atriz Alexandra Richter compartilhou no Instagram fotos com a filha, Gabriela Richter Braga, curtindo o festival Rock in Rio

Alexandra Richter chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 14, ao compartilhar alguns cliques inéditos com a filha, Gabriela Richter Braga.

A atriz e a estudante de medicina capricharam na produção para marcar presença no segundo dia do festival Rock in Rio. Para o evento, Alexandra surgiu usando um vestido preto e uma jaqueta jeans, além de um acessório no cabelo. Já a jovem, apostou em uma camiseta branca, saia e uma camisa preta.

"Hoje é dia de rock, bebê #RockInRio na melhor companhia, minha filha amada @mariagabrielarichter", escreveu a artista, casada com o engenheiro Ronaldo Braga, na legenda da publicação.

Os fãs rasgaram elogios para mãe e filha. "Lindas, aproveitem", disse uma seguidora. "Curtindo a vida com a filhota linda!", escreveu outra. "Maravilhosas", falou uma fã. "Arrasam muito", comentou mais uma.

Vale lembrar que Alexandra Richter interpreta a vilã Brenda Monteiro na novela das sete 'Família É Tudo', da TV Globo, que chega ao fim no dia 27 de setembro. Já no dia 30, estreia na emissora 'Volta Por Cima'.

Alexandra Richter desabafa sobre racismo sofrido pela filha

Discretíssima sobre sua vida pessoal, Alexandra Richter abriu o coração em uma entrevista ao Splash, no UOL, sobre o racismo que a filha, Gabriela Ritcher, sofre por ser preta. Ela adotou a menina ainda na infância.

"Eu sou uma mulher branca e mãe de uma filha preta. Vivo a inter-racialidade na minha família. Isso é uma questão. A gente vive num país extremamente racista, embora as pessoas digam que não são. Nunca senti [o racismo] na minha pele porque sou branca, mas como mãe, eu sentia e muito forte. Me emociono de lembrar. Me incomodavam os olhares", relatou.

"Recebia aquilo de forma muito negativa. Lutei muito e construí, junto do Ronaldo e da Gabi, uma história com muita força. Mas eu sei que o racista se incomoda. Ele não sabe lidar e não quer aprender. Pessoas brancas que falam: 'ai, agora não pode falar'. Vai estudar, vai aprender", disse a atriz, que é casada com o engenheiro Ronaldo Braga. Saiba mais!