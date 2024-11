Agnaldo Rayol perdeu irmã meses antes de sua morte: 'Minha querida'

O cantor Agnaldo Rayol lamentou a morte da irmã, Zilma, em fevereiro deste ano; veterano faleceu nesta segunda-feira, 4

O cantor Agnaldo Rayol, falecido na manhã desta segunda-feira, 4, em São Paulo, se despediu da irmã, Zilma, em fevereiro deste ano, cerca de 8 meses antes de sua morte. Na época, por meio de suas redes sociais, o artista compartilhou uma homenagem lamentando a partida da familiar.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o veterano publicou uma foto antiga da mulher ao anunciar a triste notícia: "Zilma, minha irmã, descansou hoje. Vá em paz, minha querida. Peço a Deus que ampare e conforte o coração de todos nós, familiares e amigos", escreveu Agnaldo na legenda.

Em 2021, o famoso também perdeu outro irmão, o cantor da Jovem Guarda Reynaldo Rayol. Ele faleceu aos 76 anos, vítima de Covid-19. Através das redes sociais, Agnaldo Rayol prestou uma linda homenagem e se despediu.

"Luto! Para alguns momentos na vida não há palavras. Reynaldo, nossas histórias estarão pra sempre na minha memória. Descanse em paz, meu irmão. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração de todos nós. Mais uma vida perdida pra esse vírus", lamentou o veterano.

Agnaldo Rayol morreu aos 86 anos em decorrência de uma queda durante a madrugada em sua casa, localizada em Santana, na capital paulista. De acordo com informações da CNN Brasil, Agnaldo Rayol estava acompanhado de um cuidador e ainda se encontrava lúcido quando o SAMU foi acionado.

"Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", declarou a assessoria do veterano em nota.

Ronnie Von emociona com homenagem a Agnaldo Rayol

O apresentador Ronnie Von usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante ao amigo Agnaldo Rayol. O cantor, que iniciou a carreira aos cinco anos na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, faleceu na manhã desta segunda-feira, 4, aos 86 anos, em São Paulo.

Em seu Instagram oficial, Ronnie resgatou uma foto antiga, em preto e branco, ao lado de Agnaldo, e se despediu do colega. "Que Deus lhe receba de braços abertos meu querido amigo! Triste acordar com a notícia da sua partida", escreveu o veterano na legenda da postagem.

Em 2015, em entrevista à Revista CARAS, Rayol falou sobre a longa relação amigável entre os dois. "Temos 49 anos de amizade. Devo muito a ele. Foi o primeiro artista que acreditou em mim", declarou o cantor, na ocasião.

