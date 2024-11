Ronnie Von emociona com homenagem a Agnaldo Rayol: 'Meu querido amigo'

O apresentador Ronnie Von lamentou a morte do amigo de longa data Agnaldo Rayol; cantor faleceu aos 86 anos em São Paulo

O apresentador Ronnie Von usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante ao amigo Agnaldo Rayol. O cantor, que iniciou a carreira aos cinco anos na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, faleceu na manhã desta segunda-feira, 4, aos 86 anos, em São Paulo.

Em seu Instagram oficial, Ronnie resgatou uma foto antiga, em preto e branco, ao lado de Agnaldo, e se despediu do colega. "Que Deus lhe receba de braços abertos meu querido amigo! Triste acordar com a notícia da sua partida", escreveu o veterano na legenda da postagem.

Em 2015, em entrevista à Revista CARAS, Rayol falou sobre a longa relação amigável entre os dois. "Temos 49 anos de amizade. Devo muito a ele. Foi o primeiro artista que acreditou em mim", declarou o cantor, na ocasião.

Segundo o portal G1, a causa da morte de Agnaldo Rayol, conforme informações da família, teria sido em decorrência de uma queda que ele sofreu durante a madrugada no apartamento onde vivia, em Santana, na capital paulista. Conforme informações da CNN Brasil, o cantor estava acompanhado de um cuidador e ainda estava lúcido quando o SAMU foi acionado.

Famosos lamentam morte de Agnaldo Rayol

Além de Ronnie Von, diversos famosos lamentaram a morte de Agnaldo Rayol. A apresentadora Ana Maria Braga publicou em suas redes sociais uma homenagem ao cantor.

"Um dos nossos ícones nos deixou hoje. Fiel, companheiro e extremamente talentoso. Que você encontre paz, meu amigo. Que todos tivessem um coração tão bondoso quanto o seu. Meus sentimentos à família", escreveu a comandante do programa 'Mais Você', da TV Globo.

O ator Miguel Falabella também prestou uma homenagem a Rayol: "Duas saudades nesta fatia de vida: Artur Xexeo e Agnaldo Rayol. Meu respeito e aplauso ao grande Agnaldo, que tive a honra e privilégio de conhecer. Elegante, educado e afetuoso! Aliás, no caso da foto acima, estou ladeado por dois queridos corações. Que ambos descansem em paz!", declarou ele.

"O Brasil perde um pouco do seu romantismo sem a voz e o talento do grande Agnaldo Rayol, cantor, ator e apresentador que marcou a cultura brasileira no último século. Que Deus conforte seus família, os amigos e admiradores deste grande brasileiro! Descanse em Paz!", disse o ator Lúcio Mauro Filho.

