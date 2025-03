Ex-BBB Matteus rompe o silêncio após revelação de Deniziane: 'Fui educado'

Ex-participante do BBB 24, Matteus se pronunciou após Deniziane revelar que não respondeu uma mensagem enviada por ele fora do reality

Os nomes de Matteus Amaral e Deniziane Ferreira, ex-participantes do BBB 24, ficaram entre os assuntos mais comentados da web na manhã desta quinta-feira, 6. Isso porque, em uma entrevista recente, a influenciadora digital revelou que o gaúcho chegou a enviar uma mensagem para ela após o fim do reality show.

A fala de Deniziane aconteceu durante participação da ex-sister no podcast 'Mussi de Climão', exibido na noite de quarta-feira, 5. Na ocasião, a ex-BBB contou que o único contato de Matteus foi a parabenizando por seu aniversário.

A mensagem, segundo ela, não foi respondida por respeito ao namoro do ex-brother com Isabelle Nogueira, na época. Após a repercussão nas redes sociais, o vice-campeão do BBB 24 rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito do assunto.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', Matteus ressaltou que enviou apenas uma simples felicitação para a ex-colega de confinamento. "Sendo bem sincero, eu sou uma pessoa que trata todo mundo bem, da melhor forma possível. Não tenho nada contra ela, pelo contrário, torço muito pelo sucesso dela, independentemente de qualquer coisa", declarou ele.

"E eu mandei, sim, parabéns pra ela, muito de boa. Não falei nada demais, não fui carente nem nada. Simplesmente, fui educado. Como falei, torço pelo sucesso dela e por quê não dar os parabéns? Não sou inimigo dela", completou o ex-BBB.

Matteus finalizou o assunto lamentando a polêmica criada por internautas em torno do ocorrido. "Definitivamente, não vejo sentido no que as pessoas buscam. Porque fui falar com ela para dar os parabéns, desejar tudo de bom, que Deus abençoasse a vida dela, que desse tudo certo, desejei sucesso e só isso. Independentemente de relacionamento nem nada, como uma pessoa normal, sem intenção de dar em cima nem nada", disse.

Vale lembrar que Matteus Amaral e Deniziane Ferreira tiveram um breve romance dentro do BBB 24 e decidiram terminar dias antes da influenciadora ser eliminada, em meados de fevereiro. O gaúcho, por sua vez, engatou um namoro com Isabelle Nogueira ainda nos últimos dias de programa - a união chegou ao fim em fevereiro deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MATTEUS AMARAL (@bahmatteus)

O que Deniziane disse sobre Matteus?

Em participação no podcast 'Mussi de Climão', Deniziane explicou que recebeu uma mensagem de Matteus após o fim do BBB 24 e optou por não responder. De acordo com a ex-sister, o gaúcho entrou em contato para parabenizá-la por seu aniversário.

"Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, sem contexto algum. Meu aniversário é no dia 2 de maio, mas [o texto] foi um pouco antes. Só [foi ele] me desejando felicitações, mas nunca foi respondido. Nunca respondi porque acredito que ele já estava em um relacionamento e, por respeito aos dois, acho que não deveria ser respondido. Foi a única vez que me mandou mensagem. Só visualizei. Acho que não teria que ser respondido, não é uma pessoa que eu tenho contato aqui fora", relatou Deniziane.

Leia também: Isabelle Nogueira desabafa sobre mensagens de ódio após término com Matteus: "Dias terríveis"