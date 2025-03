Marcos Caruso faz aparição rara com o marido em Portugal

O ator Marcos Caruso, de 73 anos, surge em um registro raro ao lado do marido, o técnico de enfermagem Marcos Paiva, de 57, com quem está junto desde 2018

O ator Marcos Caruso, de 73 anos, surgiu nesta segunda-feira, 17, em uma imagem publicada pelo marido, o técnico de enfermagem Marcos Paiva, de 57, publicada no perfil do Instagram do amado. No registro, os dois aparecem juntos em uma viagem a Portugal. "Casa de Pousadouro", escreveu o profissional na legenda da publicação, que inclui outras fotos.

Juntos desde 2018, Paiva já havia contado nas redes como conheceu o ator e ambos se apaixonaram.

“No dia 18 de julho de 2018, por obra do destino, magia da vida, vontade do universo ou – simplesmente – porque as estrelas se alinharam na combinação certa, numa tarde fria e chuvosa de inverno, eu fui tomar um chá no shopping do Leblon, sem poder imaginar que do outro lado da esplanada estaria aquele que viria a ser o homem da minha vida”, relatou em 2024.

“Depois de algumas trocas de olhares inocentes, convidei-o para se sentar comigo. Começamos a falar, e o papo é tão bom, que estamos conversando e rindo até hoje, sem nunca mais nos largarmos”, acrescentou.

E continuou: “Desde então, temos caminhado lado a lado, no mesmo sentido, com o respeito, o carrinho, a cumplicidade, a empatia, a generosidade e – sempre – o amor como pano de fundo! As trocas são muitas e sei que, hoje, somos maiores, mais crescidos e mais completos, com tudo o que temos aprendido e ensinado um com o outro.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Paiva (@marcosppaiva0)

Marcos Caruso inicia a filmagem do longa O Cobrador de Fraque, dirigido por Tomás Portella, que será rodado em Portugal, onde o ator também se apresenta no teatro.

Marcos Caruso faz revelação sobre cena marcante de Mulheres Apaixonadas

Durante encontro entre Marcos Caruso e Regiane Alves, os dois falaram sobre uma das cenas mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Em Mulheres Apaixonadas, exibido em 2003 na Globo, os dois interpretaram Carlão e Dóris - pai e filha - e entregaram momentos inesquecíveis ao público.

Durante o Reviva a Cena, do Canal Viva, o artista fez revelações envolvendo os bastidores da cena em que seu personagem perdeu de vez a paciência com Dóris e a bateu com um cinto. Confira!

Leia também: Marcos Caruso ganha declaração especial do marido em aniversário de casamento