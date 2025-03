Ex-BBB Matteus abre o jogo sobre novo romance após término com Isabelle

Ex-participante do BBB 24, Matteus se pronunciou sobre rumores de novo affair após ser flagrado com uma moça no Carnaval 2025

Recentemente, o ex-participante do BBB 24 Matteus Amaral se deparou com seu nome entre os assuntos mais comentados mais uma vez. Isso porque, nos últimos dias, o vice-campeão do reality show da TV Globo foi flagrado com Ana Júlia, seu novo affair, durante o Carnaval 2025.

Em meio aos rumores de que já estaria em uma nova relação cerca de um mês após o fim do noivado com Isabelle Nogueira, Matteus rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito do assunto. Por meio das redes sociais, ele reforçou que está solteiro e não se priva de conhecer outras pessoas.

"Sou solteiro, eu não tenho por que ficar me escondendo dos outros. Sou ser humano, tenho que seguir minha vida, assim como ela [Isabelle] tá seguindo a vida dela. Eu não tenho que dar satisfação. Não me privo de conhecer outras pessoas. A Ana Júlia é uma pessoa maravilhosa. A gente tá se conhecendo , ela é incrível e nós não firmamos um relacionamento", declarou.

Ao longo da conversa com os seguidores, Matteus Amaral pediu para que o público parasse de buscar um culpado pelo término de seu noivado com Isabelle. Além disso, o ex-BBB ressaltou que os dois não terminaram a relação brigados.

"A gente não deu certo em muitas coisas, como qualquer casal que tem suas diferenças e problemas. A gente terminou em consenso, ninguém saiu brigando. Eu tô aqui vivendo a minha vida. Não busquem culpados pelo fim do relacionamento, não tem culpado", disse ele, por fim.

Matteus rompe o silêncio após revelação de Deniziane

Os nomes de Matteus Amaral e Deniziane Ferreira, ex-participantes do BBB 24, ficaram entre os assuntos mais comentados da web recentemente. Isso porque, em uma entrevista recente, a influenciadora digital revelou que o gaúcho chegou a enviar uma mensagem para ela após o fim do reality show.

A fala de Deniziane aconteceu durante participação da ex-sister no podcast 'Mussi de Climão', exibido na noite de quarta-feira, 5. Na ocasião, a ex-BBB contou que o único contato de Matteus foi a parabenizando por seu aniversário.

Após a repercussão nas redes sociais, o vice-campeão do BBB 24 rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito do assunto; confira detalhes!

