Ex-BBB Isabelle revela situação que levou ao término com Matteus

Recém-separada do ex-BBB Matteus Amaral, a ex-BBB Isabelle Nogueira conta uma das situações que desgastou o namoro e que levou à separação

A separação dos ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral deu o que falar nos últimos dias. Os dois estavam noivos há poucos meses e começaram o romance durante o BBB 24, da Globo. Porém, o romance chegou ao fim. Com isso, ela revelou uma das situações que levaram ao fim do noivado.

Em entrevista ao Jornal Extra, Isabelle contou que o casal discordava sobre decisões do dia a dia ao irem morar juntos e isso desgastou o relacionamento. "A gente falava: "Olha, eu não concordo com isso", "Também não concordo", "Mas eu não vou mudar de ideia", "Eu também não mudo porque estou certo", "Eu também estou certa"... Coisas assim, sabe? Nossas prioridades são diferentes, nossos ritmos de vida, a maturidade para lidar com esse meio artístico... São coisas simples, mas que pesam muito no convívio do dia a dia. Eu prefiro não me aprofundar mais para não expor o outro lado", disse ela.

Então, a musa comentou que a pressão dos fãs também influenciou na decisão do ex-casal. "Foi tudo muito novo para gente. Nunca imaginamos como vivia um casal de reality. E fomos percebendo que algumas situações se inflamavam. Por exemplo, a comparação pelas redes sociais. Se Matteus comentava alguma postagem minha e eu não comentava a dele, criticavam. Era "Nossa, Mateus escreveu que amava muito ela e ela só falou que ele é lindo, que absurdo", "Ela não o ama como ele a ama", "Ele é mais grudento do que ela". Isso acabou nos trazendo, sem a gente perceber, um desgaste. A gente sempre tinha que mostrar na internet mais do que estava vivendo no dia a dia. Não era porque a gente não se amava. Era falta de hábito. Era como se na internet tivesse a gente tivesse que ser personagens. Às vezes, nem tínhamos tempo para comentar um na foto do outro", afirmou.

Saiba como Isabelle e Matteus anunciaram a separação

Os ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciaram o fim do noivado. Em um comunicado em conjunto nas redes sociais, os dois revelaram a separação e contaram o motivo para o término: “Somos incompatíveis”.

"Nosso sentimento nasceu de forma genuína e verdadeira, e assim permaneceu até hoje. Nos apaixonamos um pelo outro, especialmente pela simplicidade e pela história de vida que compartilhamos, tão parecida em muitos aspectos. Sempre buscamos o melhor que poderíamos ser juntos. Com o tempo, percebemos que, apesar de tantas semelhanças, somos incompatíveis. E é essa consciência que nos leva, a partir de agora, a seguir caminhos separados como casal. Queremos esclarecer - principalmente em respeito às pessoas que nos amam - que essa não foi uma decisão unilateral. Foi uma escolha refletida e compartilhada, justamente para preservar um sentimento que continua sendo único e genuíno: o nosso amor”, informaram.

Então, eles negaram os boatos. "Também deixamos claro que não nos separados há poucos dias, como foi especulado, e que jamais permanecemos juntos por pressão de fãs. Sempre vivemos nossa relação de forma real, com altos e baixos, e seguimos tentando não por terceiros, mas por nós mesmos. Aos nossos fãs: queremos que sintam todo o carinho e gratidão que temos por vocês. Somos imensamente gratos por cada demonstração de amor que nos enviaram ao longo desse tempo”.

Por fim, eles falaram sobre o motivo da separação. "A verdade é simples: somos apenas incompatíveis. E, por isso, escolhemos encerrar aqui, guardando nosso sentimento e as boas memórias que construímos juntos. Pedimos que não se deixem levar por especulações infundadas. Que Deus abençoe nossas vidas e a de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigada por tudo”, declarou.

