Em entrevista recente, Isabelle Nogueira desabafou sobre o término com Matteus Amaral e repudiou as mensagens de ódio recebidas após o anúncio

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciaram o término do noivado recentemente, após um romance iniciado no BBB 24. Em entrevista ao Extra, a musa da Grande Rio desabafou sobre o fim da relação e afirmou que sua advogada está tomando medidas contra mensagens de ódio recebidas após o término.

“Estou passando por um momento difícil… Foram dias terríveis desde que anunciamos a separação. Parece que cometi um crime. Recebi mensagens horrorosas. Um ódio… Fiquei longe do Instagram por um tempo, tive que orar bastante a Deus. Está muito clara a verdade. Fomos honestos, e as pessoas querem encontrar problemas. Vejo uma enxurrada de maldades”, desabafou a ex-BBB.

"Colocar uma aliança no dedo não é brincadeira, eu falei isso pro Matteus. É o que mais me dói… Lembrar que passei por um noivado e não me casei fere a alma. A gente já sabia que não era compatível. Mas ninguém enganou ninguém, só insistimos nas tentativas.”, completou.

Ainda durante a entrevista, Isabelle ressaltou que, apesar de estar vivenciando um luto amoroso, acredita que tudo isso faz parte de um caminho para algo “extraordinário” em sua vida. “É como se eu estivesse num estilingue: Deus me puxando para eu alcançar novo voo. Quem me acusou vai ficar com a consciência dolorida. Já chorei tudo o que eu tinha para chorar com tantas inverdades. Mas olho pra trás e vejo que superei coisa pior. Meu psicológico é de titânio.”, garantiu a dançarina.

O que levou ao término de Isabelle com Matteus?

A separação dos ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral deu o que falar nos últimos dias. Os dois estavam noivos há poucos meses e começaram o romance durante o BBB 24, da Globo. Porém, o romance chegou ao fim. Com isso, ela revelou uma das situações que levaram ao fim do noivado.

Em entrevista ao Jornal Extra, Isabelle contou que o casal discordava sobre decisões do dia a dia ao irem morar juntos e isso desgastou o relacionamento. "A gente falava: 'Olha, eu não concordo com isso', 'Também não concordo', 'Mas eu não vou mudar de ideia', 'Eu também não mudo porque estou certo', 'Eu também estou certa'... Coisas assim, sabe? Nossas prioridades são diferentes, nossos ritmos de vida, a maturidade para lidar com esse meio artístico... São coisas simples, mas que pesam muito no convívio do dia a dia. Eu prefiro não me aprofundar mais para não expor o outro lado", disse ela.

Então, a musa comentou que a pressão dos fãs também influenciou na decisão do ex-casal. "Foi tudo muito novo para gente. Nunca imaginamos como vivia um casal de reality. E fomos percebendo que algumas situações se inflamavam. Por exemplo, a comparação pelas redes sociais. Se Matteus comentava alguma postagem minha e eu não comentava a dele, criticavam. Era 'Nossa, Mateus escreveu que amava muito ela e ela só falou que ele é lindo, que absurdo', 'Ela não o ama como ele a ama', 'Ele é mais grudento do que ela'. Isso acabou nos trazendo, sem a gente perceber, um desgaste. A gente sempre tinha que mostrar na internet mais do que estava vivendo no dia a dia. Não era porque a gente não se amava. Era falta de hábito. Era como se na internet tivesse a gente tivesse que ser personagens. Às vezes, nem tínhamos tempo para comentar um na foto do outro", afirmou.

