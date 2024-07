Affair de Davi manda indireta certeira após levar ‘bolo’: “Pobre de caráter”

“Pobre de caráter”: Affair de Davi Brito, Tamires Assis, publica mensagem enigmática apontada como indireta para o ex-BBB

Na noite da última quarta-feira, 17, Tamires Assis usou as redes sociais para publicar uma mensagem enigmática. Em meio à polêmica com seu affair, Davi Brito, do BBB 24, que cancelou um encontro quando ela já estava no aeroporto para encontrá-lo e usou uma foto falsa para se justificar, a influenciadora digital falou sobre "pobreza de caráter”

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Tamires compartilhou uma foto com uma frase, que foi apontada como uma indireta certeira para o ex-motorista de aplicativo, que ficou milionário após participar do reality show: "Não importa o costureiro, o tecido ou o preço na etiqueta, quem é pobre de caráter, anda sempre mal vestido”, disse.

Logo, a frase enigmática foi apontada pelos internautas como uma indireta certeira de Tamires, que ganhou apoio nas redes sociais: “Ele merece depois do que fez ela passar hoje”, uma seguidora opinou no X, o antigo Twitter. “Errou feio, Davizão”, disse mais uma. “Ela não mentiu”, escreveu um terceiro. “Tamires falou tudo”, completou outra.

EITA! Tamires Assis publica suposta indireta para Davi Brito, campeão do BBB 24:



Vale lembrar que mais cedo, Tamires rompeu o silêncio e decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o ocorrido. Em entrevista ao site 'Gshow', a affair de Davi Brito lamentou que os planos de passar os próximos dias na companhia do ex-brother tenham mudado de última hora. De acordo com a manauara, o jovem foi quem cancelou o encontro.

"Ele realmente cancelou, eu achei que pudesse ir da mesma forma, até dei a ideia de cuidar dele até ele se recuperar, mas ele falou que não queria me receber daquela forma, que estava doente e não queria me receber mais", Tamires revelou que o ex-brother cancelou o encontro enquanto ela já estava fazendo uma conexão no aeroporto.

"A minha ideia era que a gente tivesse um momento só nosso. Tínhamos planejado passar três dias em Salvador, e, depois, seguiríamos para Chapada Diamantina, pra ficarmos só nós dois. Depois disso tudo, não tenho ideia, mas, na minha cabeça, não tem compatibilidade, não vejo mais um casal entre a gente, não consigo confiar", concluiu.

Davi Brito é visto em shopping após 'furar' encontro:

Após gerar polêmica nas redes sociais por "furar" o encontro com o affair, Tamires Assis, Davi Brito foi visto passeando em um shopping de Salvador acompanhado da irmã, Raquel Brito, o que gerou ainda mais dúvidas dos internautas sobre a veracidade do mal-estar do influenciador digital, que teria motivado cancelamento com a modelo.