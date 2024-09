Adriane Galisteu revela que sofre com doença autoimune: 'Não tem tratamento'

Adriane Galisteu revelou que sofre com uma doença autoimune recém descoberta e que já perdeu parte da audição por conta dela

Nesta quinta-feira, 12, Adriane Galisteu participou do podcast PodCringe revelou que sofre com uma doença autoimune recém descoberta: a otosclerose. "Não tem tratamento. Eu devo ter pedido uns 60% da audição já", disse ela.

Segundo ela, os médicos ainda não sabem o suficiente sobre essa doença. "Eu já estou com uma audição muito menor. Isso começou quando o Vittorio tinha três anos de idade, mais ou menos. É uma doença horrível que você não sabe de onde ela veio, para onde ela vai e os médicos também não sabem. Estou procurando algum médico ainda que possa ser especialista neste assunto para falar sobre isso porque não tem".

A apresentadora ainda comentou sobre alguns dos sintomas. "Não existe tratamento. Eles indicam o transplante depois de 100% de perda da audição. É uma coisa horrível, é como se eu tivesse entrado em um avião e sabe quando dá aquela pressão? Só que nunca mais voltou. De vez em quando apita, dá zumbido, piora. Você nunca se acostuma com isso".

Envelhecimento

Durante o podcast, a famosa de 51 anos disse que não enfrentou com muita facilidade o processo de envelhecer.

"Acho que envelhecer é uma m****. Mas não é pelo cabelo branco, pela bunda caída, é a finitude que incomoda. Você vai ficando mais velha, vai mudando seu jeito de olhar a vida, da finitude...A idade você não tem como fugir porque ela vai te pegar", refletiu.

Teria coragem?

Adriane Galisteurevelou se teria coragem de participar do reality show A Fazenda. Nesta quinta-feira, 12, aconteceu a coletiva de imprensa do programa, que estreia na próxima segunda-feira, 16, e a apresentadora, que conta sua história no documentário Barras Invisíveis, contou se aceitaria o convite e se seria uma participante polêmica ou planta.

"Planta nunca, planta não. Eu iria, eu me jogaria, mas acho que planta eu não conseguiria ser, poderia até tentar, mas eu não ia conseguir ser", afirmou a famosa, relembrando que passou pela experiência de ser vigiada o dia todo durante a gravação do seu documentário. "Eu não sei que tipo de participante eu seria, mas eu acho que planta eu não seria de jeito nenhum", ressaltou.