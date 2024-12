Adriane Galisteu revela qual seria sua atitude no episódio da janela do avião

Após a repercussão do vídeo da mulher que não cedeu seu lugar na janela do avião para um menino, Adriane Galisteu dá sua opinião

A apresentadora Adriane Galisteu surpreendeu ao comentar sobre o vídeo viral da mulher que não cedeu o seu lugar na janela do avião para um menino que estava chorando e foi exposta pela mãe da criança. Com a repercussão da história, a comunicadora resolveu dar a sua opinião publicamente.

Em um vídeo no Instagram, ela levantou o questionamento sobre ceder ou não o lugar para uma criança no avião. "Quero terminar o ano de 2024 com a tranquilidade daquela mulher que não cedeu o lugar no avião. Estou rindo aqui para não chorar. Porque assim, nós, mães, não devemos julgar outra mães. A gente sabe disso. E eu tenho Vittorio, filho único, mimado. Porque se eu não mimo, meu marido mima, se o marido não mima, a vó vai mimar, o tio vai mimar, alguém vai mimar um filho único. Mas cabe o pai e a mãe dar aquela prensa numa hora de um desejo surreal, né?”, disse ela.

Então, Galisteu ainda contou que cada família tem seus valores e regras, mas é importante respeitar o outro. "Cabe aos pais um pouco soltar demais essa corda, não pode achar que é dono do mundo, porque não é e não será nunca na vida dele. Você cederia o lugar? Talvez eu colocasse a criança no meu colo”, afirmou ela.

Ainda no vídeo, Adriane comentou sobre a atual fase da vida do seu filho, Vittorio, fruto do casamento com Alexandre Iódice. "Vittorio, nesse momento, está entrando numa outra fase, a tal da adolescência, deixando a infância. O fato é que tenho visto ele muito pouco, mas, de vez em quando, eu ganho um beijo de manhã. O que não vai acontecer no dia a dia normal, na frente de ninguém. Não vem com essas demonstrações de carinho em público porque eles não querem. Eu fico no meu dia de folga correndo atrás dele, e ele fala: ‘Calma, agora não’”, afirmou.

Atualmente, a apresentadora comanda o reality show A Fazenda 16, da Record.

