Adriane Galisteu lembra discussão com Ayrton Senna e choro antes de sua morte

A apresentadora Adriane Galisteu revelou detalhes de seu relacionamento com Ayrton Senna. No documentário Senna 30 Anos: O Dia que Ainda Não Terminou, que foi lançado no PlayPlus, ela confessou que teve uma discussão séria com o piloto, além de uma ligação carregada de emoção antes dele falecer.

“O que eu me lembro bem, é que a gente falou muitas vezes nesse sábado e várias vezes ele aos prantos. Aí eu falei: ‘Mas o que é está acontecendo? Não corre! Você é o único cara que pode não correr. Você não precisa explicar o motivo do porquê você não quer correr, então inventa um motivo’. Aí ele falou: ‘Você está louca? Como é que eu posso não correr? O que é que você está falando para mim?’”, recordou Galisteu na produção.

“Eu falei para ele: ‘Você tem que pensar na vida. Você não está vendo o que está acontecendo?’. Foi uma discussão de casal, mas uma discussão sobre a corrida. O que nós tivemos foi uma discussão sobre a corrida”, finalizou a apresentadora.

Você sabia? Adriane Galisteu guarda carro que ganhou de Ayrton Senna há 31 anos

A apresentadora de 'A Fazenda', da Record TV, ainda revelou que a surpresa preparada por Ayrton Senna foi ainda mais especial do que parece. De acordo com a loira, o piloto encheu o veículo de rosas ao presenteá-la com o carro.

"Era o sonho de qualquer menina da minha época, que era de classe média baixa. Para mim era um carro muito inalcançável. Ele ficou me olhando e disse: ‘que carro você quer?’. Para ele era um presente muito simples, mas ele (quando foi dar o carro) encheu de rosas (...) e colocou um buquê de flores lindo no capô do carro", recordou ela.

Adriane Galisteu ainda revelou que usa o Fiat Uno somente para abastecer e esquentar o motor. O veículo, que segue sob os cuidados da famosa, só possui autorização de seu motorista para dirigi-lo.

"Ninguém roda com ele. Eu só deixo o motorista que trabalha com a gente, de vez em quando, para ir até o posto de combustível ou dar uma volta rápida. É um carro muito valioso, eu morro de medo de alguém bater nele, riscarem ou roubarem", declarou Galisteu.

Vale lembrar que o veículo dado por Ayrton Senna contém uma placa com as iniciais DRI, apelido da apresentadora. A sequência de letras, inclusive, é adotada em todos os carros de Adriane Galisteu.

