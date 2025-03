Adriane Galisteu curte teatro com o filho Vittorio

Adriane Galisteu aproveitou o tempo livre para curtir o musical Wicked, em cartaz em São Paulo, e contou com a companhia do filho Vittorio

Nesta quarta-feira, 19, aconteceu a estreia para convidados do musical Wicked, em cartaz no Teatro Renault, localizado em São Paulo.

Adriane Galisteu fez questão de marcar presença para conferir a peça e ainda contou com a companhia do filho Vittorio, de 14 anos, fruto do seu casamento com Alexandre Iódice.

Eles esbanjaram simpatia ao posar para os fotógrafos presentes no local. O musical narra a história não contada das Bruxas de Oz. Wicked tem sessões previstas até junho e é protagonizado por Fabi Bang, que interpreta Glinda, e Myra Ruiz, que dá vida à Elphaba.

Perrengue

Após curtir o Carnaval na Sapucaí, a apresentadora Adriane Galisteu embarcou para Paris na companhia do marido, o empresário Alexandre Iódice. E na quinta-feira, 6, ela compartilhou um perrengue que passou na capital francesa ao tentar comprar grampos de cabelo.

Na cidade para acompanhar um desfile, ela falou sobre a situação que enfrentou antes de se arrumar. "Está acontecendo uma coisa muito engraçada. Eu estou desde manhã procurando grampos em Paris porque é uma coisa que eu não trouxe e eu precisava. Será que não tem grampo em Paris? Não tem em lugar nenhum", relatou.

E complementou: "Gente, que loucura. Uma coisa tão fácil e tão simples que a gente vende em qualquer farmácia, supermercado, aqui não tem. Já fui em mercado, farmácia, e as pessoas ficam me olhando com uma cara tipo 'O que essa mulher quer grampo, gente?'. Tem fivelas maravilhosas, tem piranhas maravilhosas, presilhas incríveis, mas grampos não tem."

A apresentadora Adriane Galisteu e o marido dela, o empresário Alexandre Iódice escolheram a Sapucaí para curtir o carnaval na madrugada da terça-feira, 4. E os pombinhos foram clicados em clima de romance pelos fotógrafos que estavam no local. Para a ocasião, a apresentadora apostou em um vestido curto na cor rosa brilhante e completou o visual com joias luxuosas. Veja os cliques!

