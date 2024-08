Como Simone Biles se tornou a maior ginasta do mundo? Rebeca Andrade é a segunda

O retorno de Simone Biles aos Jogos Olímpicos após desistência em Tóquio, em 2021, para cuidar da saúde mental e do casamento foi festejado nesta quinta-feira, 1º, com a confirmação do ouro. Ela derrotou a brasileira Rebeca Andrade e se figurou como a maior do mundo.

A disputa entre a americana e a brasileira foi acirrada até o último exercício, o solo, e terminou com 59.131 para Biles e 57.932 para Andrade. Sunisa Lee, também dos EUA, pontuou 56.465 e ficou com o bronze. O cenário apertado entre as duas das principais ginastas do mundo movimentou a torcida no Brasil e Estados Unidos.

Dona do ouro e do título de ginasta mais completa do globo, Simone não teve uma vida fácil. Nascida em Columbus, Ohio, em 15 de março de 1997, ela iniciou no esporte aos seis anos de idade por acaso do destino que trabalhou para colocar tudo em seu devido lugar.

No início dos anos 2000, ela foi para um passeio no campo com outras crianças, mas com a mudança repentina do tempo, a chuva chegou e obrigou o grupo a se abrigar em um centro de ginástica próximo, em Houston.

A partir daí, Biles se encantou com o esporte e descobriu talento. Ela entou passou a praticar e recebeu incentivos para que anos depois se tornasse uma lenda mundial.

Biles tem uma história de superação. Quando tinha apenas dois anos, ela foi levada para um orfanato após a mãe, viciada em álcool e drogas, perder o direito de cuidar dos quatro filhos. Ela só deixou o abrigo anos depois após uma intensa luta do avó, Ron, que a adotou.

Simone passou a morar com o avô e uma irmã, já os outros dois netos foram adotados por uma tia-avó que dividiu responsabilidades e ajudou a solucionar o problema.

Como Rebeca Andrade virou a segunda melhor ginasta do mundo?

A brasileira entrou para a ginástica aos quatro anos de idade. Ela participou de um projeto social da prefeitura de Guarulhos (SP) e ganhou fama como a 'Daianinha de Guarulhos'. A homenagem dos conterrâneos é uma referência à ex-ginasta Daiane dos Santos, que hoje atua como comentarista esportiva na modalidade e é contratada da Globo.

Rebeca contou com ajuda da família para conseguir participar dos treinos no projeto. O processo para a brasileira não foi fácil. Atualmente, ela é atleta do Flamengo e tem um salário que gira em torno de R$ 20 mil, segundo já divulgado na imprensa.