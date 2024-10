Por que Raquel Brito foi eliminada de A Fazenda 16? Problema de saúde intriga público

Raquel Brito foi desclassificada de A Fazenda 16 após receber resultados de exames médicos

Raquel Brito (23) foi desclassificada de A Fazenda 16, na tarde desta segunda-feira, 7, após receber resultados de exames feitos por médicos da Record. Ela foi submetida a avaliação especializada após passar mal durante a Prova de Fogo no dia anterior.

Segundo Suelen Gervásio (28), a irmã de Davi Brito (22) quase desmaiou durante a gravação da disputa. Ela foi retirada da prova e levada para os bastidores do reality, com a finalidade de receber atendimento médico. A influenciadora digital, no entanto, não retornou mais para a sede.

Em nota enviada à imprensa, a Record confirma que a eliminação de Raquel foi pedida por médicos para preservar sua saúde. "A RECORD informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição", disse a emissora em nota.

No entanto, o diagnóstico da baiana não foi revelado. A emissora paulista já havia divulgado um comunicado anterior em que explicava sobre o direito de preservar a vida da famosa. "Atendimentos médicos e diagnósticos são confidenciais; a emissora não pode divulgar publicamente."

Por meio de um comentário nas redes sociais de A Fazenda 16, a equipe da agora ex-peoa afastou problemas graves de saúde. “Ela continua sob cuidados da equipe médica. Não está entubada, não sofreu infarto e não está grávida. Qualquer atualização será comunicada.”

Coceira íntima

Desde que entrou em A Fazenda no último dia 16, Raquel foi alvo de preocupação e especulações do público por ser flagrada diversas vezes coçando a região íntima e, além disso, cheirando as mãos após se coçar. Muito se falou sobre candidíase, mas até o momento nada foi confirmado.

Na casa do reality, a atitude da influenciadora também repercutiu entre os participantes. A Record passou a ser cobrada para disponibilizar um médico para avaliar a situação da então participante do programa.