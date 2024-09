Peões de A Fazenda 16 já estão confinados em hotel e sem contato com o mundo externo

Mesmo com estreia marcada para a próxima segunda-feira, 16, os participantes de 'A Fazenda 16' já estão confinados e sem acesso à internet

A Fazenda 16 está cada vez mais próxima! O reality show da Record estreia na próxima segunda-feira, 16, mas os artistas e subcelebridades que estarão na nova temporada já estão confinados em hotel e sem contato com o mundo externo.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, da Contigo!, o processo de confinamento no hotel começou ontem, na quarta-feira, 11. Celebridades que não residem na Grande São Paulo chegaram à cidade também na quarta-feira, e a Record organizou uma estratégia interessante para evitar que essas pessoas se cruzassem nos aeroportos ou durante o percurso até o hotel.

Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz, chegou do Rio de Janeiro no período da tarde. A produção do programa a levou diretamente ao hotel, sem paradas, onde ela fez sua primeira refeição e se desconectou completamente do mundo exterior.

Até a estreia, os peões passarão por testes frequentes de Covid-19, já que, embora a pandemia tenha terminado, os casos positivos aumentaram recentemente em São Paulo. E no hotel, estão planejadas outras atividades, como sessões de fotos para divulgação do reality, verificação de bagagens e um check-list de itens pessoais, como medicamentos e suplementos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RECORD (@recordoficial)

Diretor de A Fazenda anuncia decisão sobre os participantes

O diretor de TV Rodrigo Carelli revelou uma curiosidade sobre a escolha do elenco do reality show A Fazenda, da Record. Com a estreia da 16ª temporada na próxima segunda-feira, 16, ele contou que o programa não se preocupou em ter o mesmo número de homens e mulheres. O importante para eles é ter participantes legais.

"A gente chegou à conclusão de que o mais importante é termos um elenco bom e que funcione. Então, já de cara, na sede, não teremos o mesmo número de homens e mulheres. No paiol, independentemente do gênero, as quatro pessoas mais votadas vão subir. Tem gente que já participou de outros realities tanto na sede quanto no paiol. Mas, no paiol, tem mais pessoas que já estiveram de outros realities", disse ele no Programa de Todos os Programas.

Então, Carelli ainda contou como será a participação de Marcia Fu na nova temporada. "A gente vai ter o quadro dela, o ‘Fuzenda’. Ela vai comentar cenas do que aconteceu na semana e relembrar coisas dela. Já no primeiro programa, teremos um teaser em que ela aparece entrando e revendo a fazenda, o pavão dela. Até no logo do quadro, vai ter o pavão", afirmou.