Mãe de Raquel Brito lamenta trotes sobre saúde da filha: 'Tentaram me desesperar'

Mãe de Raquel Brito, Elisangela revelou que recebeu ligações falsas informando que a ex-A Fazenda estava entubada após passar mal

Mãe de Raquel Brito, Elisangela Brito usou as redes sociais para fazer um breve desabafo a respeito dos últimos acontecimentos envolvendo a jovem. Na segunda-feira, 7, a irmã do ex-BBB Davi Brito foi desclassificada de 'A Fazenda 16', da Record TV, após passar mal em uma das dinâmicas.

Assim que soube da informação, Elisangela se deslocou de Salvador, na Bahia, diretamente para São Paulo, onde se localiza a sede do reality show rural. Enquanto estava a caminho do hospital para encontrar Raquel, a mãe dos jovens contou ao público que recebeu alguns trotes em relação à saúde da filha.

Para quem não acompanhou, a participante de 'A Fazenda 16' precisou ser internada ao relatar fortes dores torácicas durante realização de uma das provas do confinamento. Devido ao quadro clínico, os médicos indicaram que Raquel Brito não deveria retornar ao programa e, com isso, precisaria ser desclassificada.

De acordo com Elisangela Brito, ela recebeu ligações informando que a filha estaria entubada. A informação, no entanto, não procede. "A produção acabou de me pegar, e vou me informar como Raquel está através de pessoas sérias", iniciou.

"Realmente, passaram trote dizendo que era da produção, que Raquel estava entubada. Ainda não vi Raquel. Pessoas que diante da sua dor ainda querem pisar. A produção já fez chamada de vídeo para desfazer os trotes que tentaram me desesperar", completou a mãe da ex-A Fazenda.

O relatório médico sobre a saúde de Raquel Brito

A equipe de Raquel Brito divulgou novas informações sobre o motivo da saída da influencer do reality show A Fazenda 16, da Record. Na noite desta segunda-feira, 7, os representantes dela divulgaram o relatório médico que receberam do cardiologista que atendeu a ex-peoa depois que ela passou mal na sede do programa de TV.

O relatório foi assinado pelo coordenador médico do programa A Fazenda e trouxe a informação de que Raquel teve dor torácica e foi encaminhada para realizar exames e ser hospitalizada; confira mais detalhes!