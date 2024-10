Mãe de Raquel Brito afirma: ‘Deus está no controle’

Após Raquel Brito sair de forma repentina do reality show A Fazenda 16, a mãe dela, Elisângela Brito, compartilhou uma mensagem na internet

Mãe de Raquel Brito, Elisângela Brito se pronunciou de forma singela sobre a saída da filha do reality show A Fazenda 16, da Record TV. A jovem foi desclassificada da atração nesta segunda-feira, 7, após ser levada para atendimento médico e passar por exames.

Em seu Instagram, Elisângela pediu respeito pela sua família. “Só sei de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Por favor, respeitem o momento”, informou.

Mais cedo, a equipe de Raquel Brito negou os rumores de que a jovem teria sido intubada em um hospital após passar mal na prova de A Fazenda. "Ela continua sob cuidados da equipe médica. Não está intubada, não sofreu infarto e não está grávida. Qualquer atualização será comunicada”, informaram por meio de um comentário no perfil oficial de A Fazenda no Instagram.

Entenda o que aconteceu

No domingo, 6, Raquel Brito passou mal ao participar da Prova do Fogo e foi levada para cuidados médicos. Ela ficou longe da sede do reality show desde então e preocupou os fãs, já que não voltou para o programa até a manhã desta segunda-feira, 7.

No início da tarde, a Record informou que ela foi desclassificada. "A RECORD informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes", informaram.

Logo depois, a equipe dela também confirmou a saída. "Vivemos um sonho e tudo valeu a pena! Infelizmente, não vamos seguir no jogo #AFazenda por motivos de saúde. Após se sentir mal e receber apoio médico da equipe do programa, Raquel passou por uma bateria de exames que indicou a necessidade de um cuidado especial neste momento. Por isso, ela foi afastada. Pedimos a todos os fãs e público que acompanha Raquel que tenham empatia e respeito neste momento. Em breve, traremos mais detalhes sobre a condições de saúde da nossa Raquel Brito. Sabemos que vocês, assim como nós, estão torcendo pela saúde e bem-estar dela. Vamos continuar vibrando positividade e apoiando essa guerreira, mesmo fora do confinamento. Muito obrigada a todos pelo carinho e força até aqui!", escreveram.