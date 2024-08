Lucas Souza revela se já conquistou valor do prêmio de A Fazenda

Em recente entrevista à Contigo!, Lucas Souza conta se já conquistou prêmio milionário de A Fazenda através do trabalho como influenciador

Lucas Souza abriu mão de vencer o prêmio milionário da 15ª edição de A Fazenda (Record) ao desistir de sua participação no reality rural. Apesar de ter deixado a competição antes da final, o influenciador assegura que conquistou seu principal objetivo, o carinho do público, e revela, em entrevista à Contigo!, se já conseguiu acumular o valor milionário com seu trabalho.

"Já conquistei o prêmio. Quando eu saí de A Fazenda eu consegui ingressar no mercado publicitário e trabalhar com marcas muito legais . Quis permanecer nesse pós voltado para a internet realmente, é o público que eu quero me comunicar", afirma Lucas Souza .

O ex-militar desistiu do programa após diversos conflitos no confinamento. O ápice dos desentimentos aconteceu quando o ex-BBB Cezar Black citou o nome de Jojo Todynho, ex-mulher do influenciador, durante uma das brigas.

Hoje, ele afirma ter se arrependido da desistência, porém, assegura que não guarda mágoas de nenhum dos ex-colegas de confinamento —até mesmo dos que voltaram a criticá-lo após o fim da edição, que consagrou Jaquelline Grohalski como campeã.

"Eu me senti culpado por ter saído e fiquei com mágoa de muitas pessoas que estavam lá. Mas, eu acredito que se eu ficar alimentando isso será prejudicial para mim. Quis fazer um trabalho de relevar, todas as pessoas que me procuraram para pedir perdão eu perdoei."

"Eu não tenho rancor de ninguém. Você permitir que as pessoas vivam com aquela culpa, faz com que elas coloquem energia sob você. Eu não queria ter vínculo com algumas pessoas de lá", completa o influenciador digital.

