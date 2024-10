Gretchen revela se voltaria para A Fazenda e critica novo formato

Em 2012 a ex-peoa participava da quinta edição do reality, mas bateu o sino desistindo de competir pelo prêmio

Na última segunda-feira, 7, Gretchen participou do De Frente com a Blogueirinha e falou sobre a sua participação no reality A Fazenda, na quinta edição, em 2012, na Record. A rainha do rebolado falou se voltaria para o programa e criticou nova dinâmica de participantes

“Eu queria ir até a final, só que eu tive uma coisa de mãe. Quem gere a minha família sou eu, sou praticamente mãe solteira. O meu filho, Gabriel, estava nos Estados Unidos. E eu muito preocupada porque naquela época ele ainda não estava com o visto de estudante.”, recordou a famosa.

“Então eu deixei tudo avisado, ‘Thammy, eu vou entrar, quando estiver perto deu sair, vocês têm que trazer ele’. Deixei dinheiro da passagem, tudo organizado. Só que aí, no meio da Fazenda eu recebi um presente, a gente recebia de fora, veio uma caixa com a bandeira dos Estados Unidos. Eu pensei, ‘pronto, aconteceu alguma coisa com o meu filho, eu tenho que sair daqui de qualquer jeito’. E sabe qual era o recado? ‘Mãe, está tudo bem’. E aí por isso que eu bati o sino. Agora estou contando a verdade no seu programa.”, revelou a cantora.

A artista disse ter sido convidada algumas vezes para participar novamente do programa. “Eu acho injusto com os outros participantes porque eu já conheço a dinâmica. Só se fosse com ex-Fazenda, gente que já participou. De repente um casting legal eu até participaria, um como esse que eu tive, Nicole Bahls, Vivianne Araújo. Não se faz (mais). Até porque eu acho que hoje o objetivo é agredir. Agredir, xingar, fazer barraco,”, criticou a famosa.

“[Na minha temporada] Era um barraco engraçado, saudável, não tinha essa coisa de cuspir, querer bater. Xingavam, contavam os podres umas das outras, mas não tinha maldade. Eu acho que isso que foi saudável, engraçado e virou meme”, concluiu Gretchen.

