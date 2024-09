A Fazenda: Tem bebê aí? Raquel Brito suspeita de gravidez após passar mal

Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, Raquel Brito, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, disse que suspeita que pode estar grávida

Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, Raquel Brito, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, disse que suspeita que pode estar grávida. Durante uma conversa com Gilsão, Flora Cruz, Julia Simoura e Suelen Gervásio nesta quarta-feira, 25, a designer de unhas confessou que pretende pedir um teste de gravidez para a produção do reality show.

Durante a tarde, Raquel passou mal e teria tido uma queda de pressão, além de sentir enjoo. "Vou até pedir um teste ali no closet", disse ela. "Ué, se você tá tranquila, por que tá preocupada? Amiga, esse teste demora pra aparecer", reagiu Suelen.

Flora, então, quis saber sobre o atendimento. "Você tomou remédio agora? Só mediu a pressão?". E Raquel esclareceu: "Não. Fizeram aquele negócio lá. É porque não pode falar. Tô esperando. Se eu desmaiar aqui...". "Coitado do Cleiton", disse Júlia, que se referiu ao namorado de Raquel. "Eu cuido, Cleitinho, se quiser eu cuido. Eu tô ótima pra cuidar de criança", brincou Suelen.

Ex-BBB Davi opina sobre jogo de Raquel Brito em A Fazenda 16

Campeão do BBB 24, da TV Globo, Davi Brito não esconde sua torcida para a irmã, Raquel Brito. Na noite de segunda-feira, 23, o jovem usou as redes sociais para compartilhar sua opinião sobre o jogo da peoa. Nos stories no Instagram, Davi repostou um vídeo onde a irmã aparece discursando sobre respeito.

Davi Brito, por sua vez, elogiou a atitude da familiar. "Boa pauta, Raquel, gostei. Tá jogando duro, né? Com 24 advogados, como não [jogar], né?", brincou o ex-brother. Em seguida, ele publicou uma foto ao lado de Raquel Brito e ressaltou mais uma vez sua torcida pela peoa. "Vai lá, minha preta. Pra mim, você já é campeã. Jogue duro", declarou na legenda. Leia mais!