A Fazenda: Suelen Gervásio conta sobre rumores com Vitão em sua gravidez

Suelen Gervásio relembra a confusão ao acreditar que estava grávida de um filho com Vitão enquanto a paternidade não era confirmada

A modelo Suelen Gervásio conquistou a fama na internet durante sua gravidez por causa da dúvida sobre a paternidade de sua filha. Agora, confinada em A Fazenda 16, da Record, ela contou sobre quando acreditava que a filha poderia ser de Vitão ou do produtor musical Matuto.

Suelen contou sobre quando a confusão sobre a paternidade aconteceu. Ela disse que se baseou no resultado do exame na gravidez. “Não era questão de que eu não sabia ou sabia. Eu fiz o exame em janeiro e batia que a minha filha era uma gravidez de dezembro. O tempo de gestação dela. Eu fiz o exame dia 4 de janeiro e mostrava que era uma bebê de duas semanas. Quando eu fiz o exame morfológico, que foi no final de janeiro, batia que era uma criança de um mês. De dezembro. Então, eu me baseei total em uma gravidez de dezembro”, afirmou ela.

Assim, ela contou sobre as críticas que recebeu. “Ficou como se eu estivesse dando golpe em alguém. As pessoas não conseguiram entender que eu fiz exames e, nesses exames, a médica falou: ‘a sua concepção aconteceu entre o dia 17 e 21 de dezembro’. Do dia 17 a 21, eu estava com aquela pessoa. Eu já vinha ficando com essa pessoa há meses”, disse ela.

Então, ela comentou sobre a descoberta de que a filha é do produtor musical. “Eu fiz os exames e a médica falou: ‘a sua última menstruação foi dia 5’. Eu estava numa troca de remédio. Por esse tempo aqui, a sua bebê vai nascer dia 21 de setembro, que é quando bate 40 semanas. A minha filha nasceu dia 23 de setembro. E o genitor da minha filha é o cara com quem eu fiquei em janeiro, não o cara com quem eu fiquei em dezembro. Não era o de dezembro”, afirmou.

Por fim, Suelen contou sobre quando percebeu quem era o pai da filha. “Só quando nasceu. Quando ela nasceu, eu olhei para ela”, declarou.

Vitão negou a paternidade em outubro de 2023

O cantor Vitão revelou o resultado de exame de DNA que fez para saber se é ou não o pai da bebê Nina, filha de Suelen Gervásio. No final de outubro de 2023, ele gravou um vídeo no Instagram para contar o resultado do exame.

Vitão contou que não é o pai da criança. Ele era um dos nomes apontados por Suelen como possível pai da criança, mas ela deixou para fazer o exame de DNA após o nascimento da criança. Agora, o resultado foi revelado.

"Boa tarde, estou fazendo esse vídeo para esclarecer e por um ponto final nessa história que vem permeando a minha vida nos últimos meses, envolvendo uma criança. Eu realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo ontem. Então eu não tenho a paternidade dessa criança e peço, desde já, que parem de envolver essa criança com meu nome, de ligar ela ao meu nome, porque isso está gerando uma exposição absurda para ela desde antes de nascida. Peço para que todos os veículos também de imprensa e de fofoca se atentem a isso e nas próximas vezes busquem as informações mais a fundo, busquem ter informações mais sólidas antes de publicar as coisas porque isso mexe muito com a vida de muita gente", disse ele.

Por fim, ele pediu respeito e carinho com a família de Suelen. "E peço compaixão e amor e carinho por essa família que está se formando, por essa criança, por essa mãe. Peço que não destilem ódio contra essa mãe, principalmente porque tudo respinga nessa criança no fim. Agradeço ao carinho, apoio de todos os meus fãs e desejo tudo de bom para essa família. Obrigado", escreveu.