A Fazenda: Equipe de Gilson rompe o silêncio após atitude de Luana

Equipe de Gilson se pronuncia após Luana cuspir em Gilson durante briga em A Fazenda 16: ‘Demonstração de desprezo pelo adversário’

A equipe de Gilson de Oliveira, o Gilsão, se pronunciou nas redes sociais sobre a atitude de Luana Targino contra o peão em A Fazenda 16, da Record. Na madrugada desta quarta-feira, 2, ela cuspiu na direção do rapaz durante uma briga e o vídeo do momento repercutiu na internet.

Com isso, a equipe de Gilsão fez uma declaração nas redes sociais para rebater a atitude da peoa.

"Luana cuspiu no Gilsão de forma totalmente desrespeitosa, mostrando uma falta de caráter que não se espera em um jogo. A atitude foi de maneira certeira, para tentar expulsar nosso personal, com uma possível reação agressiva. Graças a Deus, Gilson como vocês acompanham no jogo, não possui tal natureza e se manteve firme", informaram.

E completaram: "Esse tipo de atitude não é apenas anti-jogo, mas uma demonstração de desprezo pelo adversário. É preciso ter noção e lembrar que estamos aqui para competir de maneira saudável. Com esse tipo de comportamento, fica claro que a militância e o respeito pela competição estão em falta".

A briga de Luana e Gilsão em A Fazenda 16

O clima ficou tenso na sede de A Fazenda 16, da Record, logo depois da formação da segunda roça da temporada. Durante uma briga, Luana Targino cuspiu na direção de Gilson de Oliveira. Entenda o que aconteceu:

Na formação da roça, os peões brigaram por causa dos votos e indiretas nas justificativas. Ao subirem para a sede, o clima tenso continuou e alguns participantes continuaram as discussões. Luana disse que Gilsão estava mandando indiretas para ela e o chamou de falso.

Então, Luana cuspiu na direção dele, que não reagiu. “Obrigado. Só mostrou quem você é. Eu não vou retribuir, não vou fazer igual você”, disse ele.

Na sequência, Raquel entrou no assunto e questionou o voto de Gilson. Mas ele disse que indicou quem queria. “Eu não tenho nenhum contato com o cara. Eu estou errado nisso? Não. Eu votei em quem eu queria”, afirmou. Luana e Gilson continuaram trocando ofensas até ela sair do local.

