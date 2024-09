A Fazenda 16: Saiba como será a primeira Prova do Fazendeiro

Nesta quarta-feira, 18, acontecerá a primeira Prova do Fazendeiro do reality show 'A Fazenda 16', da Record 10, e 10 peões vão participar

Na noite desta quarta-feira, 18, acontece a primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16. No desafio, os peões vão encarar um pebolim rural gigante que exigirá agilidade e sorte.

Após uma dinâmica exibida no programa desta terça-feira, 17, dez peões conquistaram a oportunidade de disputar o cargo mais cobiçado do reality rural: Babi Muniz, Fernanda Campos, Flor Fernandez, Flora Cruz, Gilson Oliveira, Julia Simoura, Juninho Bill, Vanessa Carvalho, Raquel Brito e Zé Love.

Os peões terão que se transformar em jogadores de futebol de um pebolim gigante. Divididos em dois times por sorteio, vence o jogo quem marcar mais gols. Mas, a disputa não acaba por aí: ainda haverá uma finalíssima: os 5 peões da equipe ganhadora vão escolher, entre eles, cinco bolas douradas com um valor em dinheiro. A decisão agora ficará por conta da sorte. Quem ficar com o maior prêmio, além de levar a grana, conquista o título de primeiro Fazendeiro da temporada.

Vale lembrar que A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h30, e aos domingos, às 23h, logo após o Domingo Espetacular. O programa é apresentado por Adriane Galisteu.

Saiba qual foi a audiência da estreia de A Fazenda 16

O reality show A Fazenda 16, da Record, estreou na noite de segunda-feira, 16, e já conquistou bons índices na audiência. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a atração se aproximou da audiência do reality show Estrela da Casa, da Globo.

A colunista revelou que A Fazenda 16 começou com 6,4 pontos de audiência. Enquanto isso, o Estrela da Casa estava com 9,4 pontos. O pico do Estrela da Casa foi de 10,1 pontos. Por sua vez, A Fazenda bateu 6,5 pontos. De acordo com Bittencourt, a audiência de A Fazenda deve aumentar ao longo da temporada, de acordo com as polêmicas que surgirem entre os participantes.