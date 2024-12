A Fazenda 16: Flora Cruz é eliminada do jogo na 11ª roça

Flora Cruz deixa o reality show A Fazenda 16 apenas duas semanas antes da grande final do programa

A influencer Flora Cruz, que é filha do sambista Arlindo Cruz, foi eliminada de A Fazenda 16, da Record TV. Ela deixou o jogo na 11ª roça do reality show após enfrentar a preferência do público contra Gui Vieira e Sidney Sampaio.

Ela recebeu apenas 21,87% dos votos do público para seguir na competição, o que não foi foi o suficiente.

"Foi bem mais difícil, achei que era uma coisa mais dinâmica. Eu não estava preparada. O coração sente muito. Tudo o que a gente tem de princípio, que a gente aprendeu com nossos pais, tudo o que eu trouxe na minha mala de preparo de jogo, eu não usei porque não cabia. O limite no jogo não cabia, o limite não existe, não tem regra", disse ela.

Relembre como foi a formação da roça

A noite de formação da 11ª roça de A Fazenda 16, da Record, aconteceu nesta terça-feira, 3, e terminou com a indicação de Sidney Sampaio, Flora Cruz, Gui Vieira e Gilsão para a berlinda. Saiba detalhes de como foi a votação dos peões:

Para começar, Luana Targino abriu o Lampião e decidiu ficar com o Poder Laranja para si, que dizia que o voto dela teria o peso de 4 votos. Então, ela deu o Poder Branco para Sacha Bali.

Logo depois, o fazendeiro Yuri Bonotto indicou Sidney Sampaio direto para o primeiro banquinho da roça. Na sequência, os peões fizeram a votação cara a cara e a mais votada foi Flora.

No segundo banquinho da roça, Flora teve a missão de fazer a puxada da Baia e decidiu mandar Gui para a roça.

Então, Sacha leu o Poder Branco e descobriu a missão de indicar dois peões para serem alvos de votos para ocupar o quarto banquinho da roça. Ele indicou Albert e Gilsão e o mais votado para a roça foi Gilsão.