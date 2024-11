A Fazenda 16: Albert, Babi, Gui e Sacha estão na nona roça; quem você quer que fique?

Albert Bressan, Babi Muniz, Gui Vieira e Sacha Bali disputam permanência em A Fazenda 16; vote na enquete e aponte quem você quer que continue no jogo

Nona roça formada em A Fazenda 16! Albert Bressan (55), Babi Muniz (34), Gui Vieira (22) e Sacha Bali (43) disputam a permanência no reality show da Record em busca do prêmio de R$ 2 milhões do programa. A formação aconteceu na noite da última terça-feira, 19, e deu o que falar. Vote na enquete da CARAS Brasil e mostre para quem vai a sua torcida!

FORMAÇÃO DA NONA ROÇA DA TEMPORADA:

Luana Targino começou a formação da nona roça da temporada indicando Babi. "Ela é extremamente inconsequente", disparou a fazendeira da semana. Em seguida foi iniciada a votação da casa. Com sete votos, Sacha foi o mais votado.

Com o Poder Laranja, ele escolheu mais dois peões da sede que poderiam ser puxados para o terceiro banquinho. Então, o peão escolheu Albert e Gilson de Oliveira, o Gilsão. Mas, no final, optou por colocar Albert no terceiro banquinho.

No Resta Um, Gui sobrou e completou a roça. O peão, então, vetou Albert de disputar a nona Prova do Fazendeiro.

ALÍVIO APÓS ELIMINAÇÃO

Assim que a amiga de longa data - desde o BBB 20, da TV Globo - deixou A Fazenda 16, Marcela Mc Gowan (35) usou as redes sociais para comentar a eliminação de Gizelly Bicalho (33). "Gigi foi eliminada ontem da Fazenda. Ainda não consegui falar com ela porque acho que ela fica um período ainda sem contato. Depois de tudo o que vi lá dentro, de tudo o que aconteceu, sinceramente, fiquei aliviada", iniciou ela, por meio dos stories do Instagram.

Mesmo puxando mutirão para que a amiga permanecesse no reality, a ex-BBB explicou o motivo de seu alívio. "Fiquei aliviada porque não acho que ela estava bem", ressaltou."Pela primeira vez, depois de cinco anos, estou recebendo hate de reality que nem participei. Estou vendo como as pessoas perdem a mão quando o assunto é reality. As pessoas perdem a mão", desabafou Marcela, na sequência.

Ela ainda defendeu a amiga, destacando que sua participação em A Fazenda não define a pessoa que a advogada é. "Gizelly é minha amiga, conheço ela, sei coisas incríveis do que a Gizelly é e faz. Independente do que achei ou não achei das atitudes do reality, ela segue sendo minha amiga. A amo e a minha prioridade é ela ficar bem. Sempre vai ser a saúde mental dela, ela sair de lá e saber que é amada e uma pessoa que faz coisas incríveis. Quero que ela entenda que o reality é uma fração da vida dela", garantiu.

"Se eu tiver que pontuar qualquer coisa negativa para alguém que amo, será pessoalmente, jamais publicamente. Não foi expor publicamente", finalizou a médica.

