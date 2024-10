A Fazenda 16: Adriane Galisteu dá bronca nos peões

Ao vivo em A Fazenda 16, a apresentadora Adriane Galisteu precisou chamar a atenção dos peões sobre algo muito importante no reality show rural

A apresentadora Adriane Galisteu protagonizou um momento inesperado durante a edição ao vivo de A Fazenda 16, da Record, na noite de terça-feira, 4. Apesar do foco naquela noite ser a eliminação na segunda roça, ela precisou dar uma bronca nos peões.

Tudo aconteceu quando Galisteu recebeu a missão de chamar a atenção dos participantes sobre a importância de cuidar bem dos animais. Ela defendeu a ideia de que o programa é um reality rural e o trato com os animais faz parte do dia a dia dos confinados.

"Quero falar com vocês sobre o trato dos animais. Cuidar bem deles é uma parte especial da experiência da Fazenda. O trato dos animais não é castigo, é realidade da vida na Fazenda", disse ela.

Na noite desta quinta-feira, 3, Larissa Tomásia foi eliminada na segunda roça de A Fazenda 16, da Record. Ela saiu do jogo ao ser a menos votada em uma berlinda contra Juninho Bill e Fernando Presto.

Ela recebe apenas 26,40% dos votos do público para seguir no jogo, mas não conseguiu permanecer no jogo. Vale lembrar que ela foi indicada para a roça ao ter sido puxada da baia por Juninho.

"Dri, eu confesso que eu sempre falo que tudo tem um propósito. Eu passei o dia bem tranquila. Não foram dias fáceis em A Fazenda. Eu entrei para dar o máximo de mim aqui dentro. Eu vivi dias intensos, estou feliz de ter participado. Gratidão por tudo aqui", disse ela, e completou: "Eu acredito que eu falhei com a Julia. Eu não deveria ter apontado ela na dinâmica. Uma pessoa sendo próxima a mim, mas eu fui pelo pensamento de que nem tudo era sobre o outro grupo. Como é um jogo individual, a gente tem que ver os demais também. Foi muito cedo, foi uma estratégia arriscada".