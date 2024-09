Cotado para A Fazenda, ex-Chiquitita impressiona com mudança radical no visual

O ator Gui Vieira, conhecido por interpretar Binho no remake da novela Chiquititas, faz sucesso nas redes sociais e pode estar em A Fazenda

O ator Gui Vieira ficou conhecido por interpretar o personagem Binho no remake da novela Chiquititas, que foi ao ar no SBT entre 2013 e 2015. No folhetim, ele interpretou um morador de rua e contracenou como ex-BBB Gabriel Santana, que interpretou Mosca. Atualmente, ele faz sucesso nas redes sociais e pode estar no elenco de A Fazenda.

O garoto tinha nove anos quando começou a gravar Chiquititas. Cerca de dez anos depois, o artista atualmente trabalha como modelo e também cursa cinema, além de desenvolver projetos autorais. Um de seus trabalhos recentes é o filme Eletricidade, que faz sua estreia em setembro no Inffinito Film Festival, em Miami.

Além da carreira artística, ele faz sucesso com suas fotos no Instagram. Em suas redes sociais, ele conta com mais de 1 milhão de seguidores e costuma compartilhar sua rotina. Além de momentos em que aparece sem camisa, na piscina ou praia, e em ensaios sensuais. O artista também mostra sua boa forma em registros feitos na academia.

Mas o coração do galã já tem dona. Em uma das fotos mais recentes, ele surge beijando a influenciadora digital Victoria Odoricio, conhecida por criar conteúdos sobre beleza, moda e estilo de vida.

Cotado para A Fazenda

Vários seguidores do famoso também estão curiosos para saber se o ex-Chiquititas participará da próxima edição de A Fazenda. Isso porque o nome dele está sendo cotado para o time de peões.

Na próxima segunda-feira, 16, estreia a 16ª temporada do reality A Fazenda, na Record TV, sob o comando de Adriane Galisteu. Este ano, 24 peões disputarão o prêmio de R$ 2 milhões. Veja quem mais está cotado para a edição!

Veja o antes e o depois de Gui Vieira:

Gui Vieira (Reprodução/Instagram)