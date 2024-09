Como está Arlindo Cruz, chamado de coitado durante briga em A Fazenda?

Filha de Arlindo Cruz protagonizou briga em A Fazenda com Flor Fernandes e apresentadora chamou o cantor, que sofreu um AVC em 2017, de coitado

No último domingo, 22, Flora Cruz (21) e Flor Fernandes (60), participantes de A Fazenda 16, protagonizaram uma briga no reality que acabou evoluindo para uma troca de ofensas que envolveu o cantor Arlindo Cruz (66), pai de Flora. Durante a briga, Arlindo Cruz foi chamado de coitado pela apresentadora conhecida por participar dos programas do SBT. Saiba como o cantor está hoje, sete anos após sofrer com um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Em 17 de março de 2017, o sambista Arlindo Cruz passou por momentos difíceis quando sofreu um AVC que o deixou com sequelas. O artista passou por cerca de 17 cirurgias, mas se manteve na cadeira de rodas e sem se comunicar verbalmente. Depois do ocorrido marcado pela estadia no hospital por mais de um ano, Arlindo segue em tratamento em casa, ao lado da família.

Esse ano, entretanto, o cantor enfrentou outro momento de tensão. Arlindo foi internado em abril, após um mal-estar que se revelou um quadro de braquicardia, ou seja, uma desregulação no ritmo dos batimentos cardíacos.

Em 2023, quando o sambista passava por uma outra informação, Babi Cruz (62), esposa dele, comentou sobre o quadro de saúde: "O Arlindo é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil, ele é traqueostomizado, tem GTT [sonda alimentar ligada ao abdômen], são sete anos acamado. Chegamos com um quadro de braquicardia, que foi controlado a tempo", disse.

Depois do susto, Arlindo foi liberado do hospital e segue a rotina sob os cuidados de Babi, família e profissionais que o acompanham.

Briga em A Fazenda

No reality da Record, Flora Cruz apontou fala gordofóbica de Flor, o que desencadeou uma discussão acalorada entre as duas participantes.

Em certo momento, Flor disse: "Se eu falei, eu vou pagar por isso. Eu não falei", e Flora rebateu dizendo que ela precisava tomar remédio para Alzheimer, porque nunca dizia nada. Então, Flor respondeu: "Quem tem Alzheimer é gente que não tá legal. Você tem parente morrendo em casa, seu pai. O coitado do seu pai".

Com a fala, Flora ficou nervosa e não amenizou: "Coitado é a p*** que te pariu! Coitado é o c* da sua mãe! Vai para a casa do c******!". A filha do sambista ainda completou com "Eu não preciso de ninguém como você, Flor. Coitado é a p*** que te pariu! Coitado é você que tá aqui pra não passar fome. Isso é ser coitada! Sua nojenta!".

Na web, a discussão gerou divergência de opinião entre os internautas. Enquanto alguns apontam crueldade na fala de Flor, outros defendem que Flora estaria se vitimizando por nada.