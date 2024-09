A Fazenda 16: Produção dá bronca nos peões: ‘Não adianta’

Equipe de A Fazenda 16, da Record, envia mensagem de alerta em tom de bronca para os peões confinados na sede

A produção de A Fazenda 16, da Record, decidiu se pronunciar sobre as brigas que aconteceram nos últimos dias. Nesta segunda-feira, 23, a equipe do reality show enviou uma mensagem de alerta e em tom de bronca para os peões confinados.

No recado, a equipe fez questão de destacar que atitudes preconceituosas não são permitidas no confinamento.

A mensagem dizia: “Atenção, peões. No mundo de hoje, preconceitos de qualquer tipo são inadmissíveis. É dever de todos cuidarmos de nossas palavras e atitudes. Palavras preconceituosas ferem, e não adianta dizer que não foi essa a intenção. Vamos todos nos esforçar para criar um ambiente de respeito e inclusão. Obrigado".

O recado foi enviado após a discussão entre Flor Fernandez e Flora Cruz, já que a filha de Arlindo Cruz acusou a apresentadora de ter dito frases preconceituosas.

Flor pediu desculpas para Flora

Confinada em A Fazenda 16, da Record, Flor Fernandez se envolveu em uma polêmica com Flora Cruz no último final de semana. As duas se desentenderam e trocaram acusações. Inclusive, Flor citou o pai da concorrente, o cantor Arlindo Cruz. Com isso, ela decidiu se desculpar.

Nesta segunda-feira, 23, Flor chamou Flora para uma conversa e se desculpou pelo que falou. “Só quero te pedir desculpas, porque eu quis dizer que eu sentia muito pelo seu pai e usei o termo errado”, disse ela. Por sua vez, Flora respondeu: “Tranquilo. Infelizmente, nossa relação vai ser assim”.

Logo depois, Flor completou: “A gente não precisa ser amigas. Eu só quero fazer o que é correto. Eu queria dizer ‘infelizmente’. Eu respeito muito a família e sinto muito por ontem”. E Flora respondeu: “Cuidado com as coisas que você fala, às vezes até sem intenção. Isso machuca muito”. Por fim, Flor disse: “Não foi minha intenção, tá bom? Obrigada”.