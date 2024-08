Hora da leitura: 8 livros de sucesso para adquirir em oferta na Amazon

"A Fisiologia do Gosto", escrito na França do século XVIII, é um clássico da gastronomia voltado para apreciadores de uma culinária refinada e histórica. Não é para saciar a fome, mas para quem aprecia o prazer dos detalhes gastronômicos e a evocação de uma época de receitas elaboradas. É uma obra para quem valoriza o prazer da mesa como um bem universal e atemporal.

3. Joshua Weissman: An Unapologetic Cookbook (Edição em Inglês), de Joshua Weissman (2021) - https://amzn.to/3WY2tP8

A grande culinária leva tempo e deve ser feita do zero para uma experiência transformadora. Joshua Weissman ensina a preparar manteiga, condimentos, queijos e mais, com seu humor irreverente e mais de 100 receitas. Ideal para quem gosta de cozinhar do início e se decepciona com atalhos e comida rápida.