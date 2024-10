6 livros de investimentos que você precisa ler para alavancar suas finanças em 2025

Confira as obras indicadas pelo especialista em finanças pessoais Paco Fazito

Quando o assunto é investir, conhecimento é poder. Em um mercado em constante mudança, o acesso a informações de qualidade pode ser a chave para tomar decisões mais acertadas e conquistar a tão sonhada independência financeira. E se você deseja começar sua jornada no mundo dos investimentos ou aprimorar-se para alavancar as finanças no ano de 2025, não pode perder essas dicas. O especialista em investimentos e finanças pessoais Paco Fazito selecionou seis livros indispensáveis para transformar a forma como você lida com seu dinheiro. "São leituras recomendadas tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência, mas quer expandir seu conhecimento e também seu patrimônio”, afirma o especialista. Confira abaixo a lista dos 6 livros de investimentos criada por Paco Fazito e garanta seus favoritos na Amazon: 1. O investidor inteligente, de Benjamin Graham: https://amzn.to/4hq6T9J Maior consultor de investimentos do século XX, Benjamin Graham ensinou e inspirou milhares de pessoas ao redor do mundo. Seu conceito de “valor de investimento” protege os investidores de cometer erros substanciais e os ensina a desenvolver estratégias de longo prazo. Isso fez com que O investidor inteligente se tornasse a bíblia do mercado de ações desde sua primeira publicação, em 1949. A partir daí, as evoluções do mercado provaram a sabedoria das estratégias de Graham.

Reprodução/Amazon



2. A lógica do Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb: https://amzn.to/3Ait40Q Um Cisne Negro é um evento que reúne três características principais: é altamente improvável, produz um enorme impacto e, depois que acontece, inventamos uma explicação que o faça parecer menos aleatório e mais previsível do que de fato é. Para Nassim Nicholas Taleb, esse fenômeno está na base de quase tudo que acontece no mundo ― da ascensão das religiões aos acontecimentos em nossas próprias vidas. O incrível êxito do Google, por exemplo, foi um Cisne Negro, assim como o Onze de Setembro. Por anos, Taleb estudou sobre a forma como nos enganamos ao achar que sabemos mais do que na verdade sabemos. Segundo ele, fixamos nosso pensamento em dados irrelevantes, enquanto eventos maiores continuam a nos surpreender e a moldar o mundo. Esta nova edição apresenta um ensaio com ferramentas para navegar e explorar um mundo de Cisnes Negros.

Reprodução/Amazon



3. Pai rico, pai pobre, de Robert T. Kiyosaki: https://amzn.to/3UnbkIn A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é a primeira pergunta com a qual o leitor se depara neste livro. O recado é ousado e direto: boa formação e notas altas não bastam para assegurar o sucesso de alguém. Para o autor, o conselho mais perigoso que se pode dar a um jovem nos dias de hoje é: “Vá para a escola, tire notas altas e depois procure um trabalho seguro.” O fato é que agora as regras são outras, e não existe mais emprego garantido para ninguém. Pai Rico, Pai Pobre demonstra que a questão não é ser empregado ou empregador, mas ter o controle do próprio destino ou delegá-lo a alguém. É essa a tese de Robert Kiyosaki neste livro substancial e visionário.

Reprodução/Amazon

4. Princípios: seu guia diário, de Ray Dalio: https://amzn.to/48s6hMP No best-seller mundial Princípios, o lendário investidor Ray Dalio apresentou a milhões de leitores a abordagem corporativa não convencional que desenvolveu como fundador da Bridgewater Associates, o maior e mais bem-sucedido fundo hedge da história. Nesta obra, Dalio segue em seu objetivo e se propõe a ajudar ativamente os leitores na tarefa de refletir e registrar seus próprios princípios. Para isso, desenvolveu uma série de exercícios guiados e questionamentos para que você possa refletir sobre sua identidade e valores e, com isso, chegar ao cerne dos princípios que orientam sua vida e que vão ajudar você a alcançar seus objetivos de maneira mais consistente e eficiente.

Reprodução/Amazon

5. O jeito Warren Buffett de investir, de Robert G. Hagstrom: https://amzn.to/3YpGSyD Warren Buffett é o mais famoso investidor de todos os tempos e um dos mais admirados gestores da atualidade - além, é claro, de um dos homens mais ricos do mundo. Como ele se tornou tão bem-sucedido com a compra de ações e empresas? Os 12 princípios básicos que orientam suas compras de ações; sua formação intelectual e os mestres em que se inspira; seu foco no investimento a longo prazo; novos estudos de caso, com suas mais recentes aquisições (como IBM e Heinz); um aprofundamento do fascinante campo das finanças comportamentais, que explicam o que há por trás dos principais obstáculos enfrentados pelos investidores. Ao abordar de forma simples as estratégias da maior lenda dos investimentos, este livro o ajudará a enxergar o mercado financeiro com novos olhos, instigando-o a ter muito mais sucesso com seu portfólio.

Reprodução/Amazon

6. Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb: https://amzn.to/3Uufv5v Nesta obra, o autor confere um novo conceito à incerteza, tornando-a desejável e até mesmo necessária. Assim como ficamos fisicamente mais fortes quando submetidos à tensão, muitas coisas se beneficiam do estresse, da desordem e da volatilidade. O que Taleb identificou e chama de antifrágil não só tira proveito do caos, como precisa dele para sobreviver e florescer. O antifrágil está além do resiliente e do robusto. Estes resistem a choques e permanecem os mesmos; o antifrágil, por sua vez, se torna cada vez melhor. Além disso, ele é imune a erros de previsão e está protegido de eventos adversos. Extremamente ambicioso e multidisciplinar, Antifrágil é sobre como se comportar ― e prosperar ― em um mundo cheio de imprevistos. Erudita e espirituosa, a mensagem de Taleb é revolucionária: o que não é antifrágil certamente sucumbirá.

Reprodução/Amazon