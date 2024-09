Dia do Cliente: 10 livros para entender e conquistar os consumidores do seu negócio

Cada obra apresenta um aspecto essencial do bom relacionamento com o cliente, seja a partir de estudos sobre neurociência e avanços da inteligência artificial, ou apresentando casos reais de grandes empresas, como a Amazon.

Fidelizar clientes e construir uma reputação que atraia ainda mais público é fundamental para empresas de todos os portes, não é mesmo? Neste Dia do Cliente, separamos 10 livros que vão te ajudar a construir essa fundação e entender melhor a mente e as motivações dos consumidores.

Este livro vai muito além da venda ou do bom atendimento. Ele é uma jornada que vai conduzir você a implementar uma metodologia efetiva, focada em desenvolvimento de contas, retenção de clientes e aumento de receita de forma previsível. De dicas simples e eficazes para os desafios da área de customer success, passando por estratégias de carteira até gestão e rentabilidade do seu negócio.

Assim como qualquer outro relacionamento, o que se cria com o cliente depende de muita inteligência e maturidade emocional para navegar altos e baixos. Este livro explora uma metodologia ímpar, fundamentada na vanguarda das ciências comportamentais e ancorada na Teoria das Emoções Construídas. Por meio de um ousado prisma contemporâneo, explora como as emoções são construídas individual e coletivamente, influenciadas por variáveis culturais, pessoais e contextuais.

Neste lançamento, a especialista em gestão empresarial Roberta Chaves, inspira as leitoras a lutarem por um espaço no mundo dos negócios. Desde metodologias para realizar um plano de carreira até técnicas de vendas, a autora apresenta estratégias para que as mulheres possam entender e encantar seus consumidores por meio de histórias inspiradoras e compromisso com o propósito.